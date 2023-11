Zelenskyy dice que Ucrania pospondrá las elecciones durante el tiempo de guerra.

Los ataques aéreos rusos continúan en Ucrania mientras la contraofensiva de Ucrania contra Rusia parece haberse estancado.

Aquí hay tres actualizaciones sobre lo que está sucediendo en la guerra Rusia-Ucrania.

1. Ataques aéreos golpean pueblos ucranianos mientras la contraofensiva se estanca

Un ataque de misiles rusos tuvo lugar durante una ceremonia de entrega de medallas ucraniana el viernes, matando al menos a 19 soldados en el ataque, informó The New York Times. Se han iniciado procedimientos penales por el ataque contra funcionarios militares ucranianos que habían autorizado la ceremonia que tuvo lugar al aire libre cuando normalmente el ejército de Ucrania realiza ceremonias de este tipo “en sótanos o lejos de los campos de batalla”.

Otra explosión tuvo lugar durante una fiesta de cumpleaños: un ayudante del comandante en jefe murió después de recibir una granada activa como regalo de cumpleaños, que “fue inmediatamente detonada por su hijo de 13 años”, según CNN. El mayor Gennadiy Chastyakov y otro invitado a la fiesta murieron en la explosión. Su hijo resultó gravemente herido y está siendo tratado.

Durante la investigación tras la detonación, las autoridades descubrieron cinco granadas sin explotar en el apartamento, según CNN.

2. Las elecciones de 2024 en Ucrania se posponen debido a la guerra

El presidente Volodymyr Zelenskyy anunció que no habrá elecciones presidenciales esta próxima primavera. Fue elegido para un mandato de cinco años en marzo de 2019 y anteriormente había evitado hacer una declaración definitiva sobre si habría elecciones o no.

“Ahora, en tiempos de guerra, cuando hay tantos desafíos, es absolutamente irresponsable arrojar el tema de las elecciones a la sociedad de una manera frívola y juguetona”, dijo Zelenskyy en un mensaje de video, según The Associated Press.

También ha aumentado la lucha política entre los líderes superiores de Ucrania, lo que llevó a Zelenskyy a hacer un comentario público.

“Todos deberían concentrar sus esfuerzos en este momento en defender al país”, dijo Zelensky el lunes en su discurso nocturno, según The Washington Post. “Reúnanse y no descansen; no se ahoguen en luchas internas u otros problemas”.

Agregó: “La situación es ahora la misma que antes: si no hay victoria, no habrá país”.

3. Rusia se retira de un tratado posterior a la Guerra Fría

Rusia se retiró del Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, que sirvió como un tratado crucial posterior a la Guerra Fría. En respuesta, los aliados de la OTAN decidieron suspender las operaciones del tratado “todo el tiempo que sea necesario”, dijo la OTAN en un comunicado, según CNBC.

“Los aliados condenan la decisión de Rusia de retirarse del Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (CFE), y su guerra de agresión contra Ucrania, que va en contra de los objetivos del Tratado. La retirada de Rusia es el último de una serie de acciones que socavan sistemáticamente la seguridad euroatlántica”, dijo la OTAN, según el comunicado de CNBC.

El tratado limitaba categorías clave de fuerzas armadas convencionales y Rusia culpó a Estados Unidos “por socavar la seguridad posterior a la Guerra Fría con la ampliación de la alianza militar de la OTAN”, según CNBC.