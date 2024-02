Zelensky busca otros aliados mientras el proyecto de ley de ayuda enfrenta oposición en la Cámara.

El presidente Volodymyr Zelensky está redoblando sus esfuerzos diplomáticos en Europa con la esperanza de comenzar a llenar el vacío dejado por meses de indecisión estadounidense, mientras el debate sobre proporcionar una renovada asistencia militar para Ucrania continúa en Washington.

El líder ucraniano fue rápido en elogiar al grupo bipartidista de senadores estadounidenses que aprobó $60 mil millones en asistencia para su país en un momento en que los soldados ucranianos luchan con una escasez de armas y municiones, diciendo que “la asistencia continua de Estados Unidos ayuda a salvar vidas humanas del terror ruso”.

La reacción en todo el espectro político ucraniano fue similar: expresar gratitud a aquellos que están apoyando al gobierno en Kyiv, a la vez que se tiene cuidado de no decir nada que pueda de alguna manera poner en peligro el debate en curso. El paquete de ayuda aún debe pasar por la Cámara liderada por los republicanos, donde el presidente, Mike Johnson, dijo que lo ignoraría.

“Esperamos que como resultado de un debate y diálogo constructivos, el proyecto de ley también reciba apoyo bipartidista y sea adoptado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos”, dijo Olena Kondratyuk, vicepresidenta del Parlamento ucraniano. “Necesitamos este apoyo para seguir luchando por nuestra libertad e independencia. También se debe enviar un mensaje claro al país agresor de Rusia sobre la unidad del mundo democrático y el liderazgo continuo de Estados Unidos en proporcionar ayuda integral a Ucrania”.

Pero los ucranianos son conscientes de que el proyecto de ley enfrentará una fuerte resistencia de una facción poderosa de republicanos alentados por el expresidente Donald J. Trump para matar el proyecto de ley. Y el gobierno de Zelensky también se está acercando cada vez más a amigos más cercanos a casa. Un funcionario ucraniano senior, hablando bajo condición de anonimato para discutir discusiones diplomáticas internas, dijo que una victoria en Ucrania por parte del presidente Vladimir V. Putin de Rusia “sería desastrosa para Europa”.

“Podría llevarlo a expandir su agresión a otros países de la región”, dijo el funcionario sobre el Sr. Putin. “Los europeos lo entienden, y eso los motiva a actuar a pesar de la agitación al otro lado del Atlántico”.

Es probable que el Sr. Zelensky presione para obtener más asistencia militar en visitas a Berlín, París y posiblemente Londres como parte de una gira vertiginosa esta semana destinada a coincidir con la Conferencia de Seguridad de Múnich, una reunión anual de líderes centrados en la seguridad internacional, dijo el funcionario ucraniano. La oficina del presidente no comenta sobre sus planes de viaje por razones de seguridad y advirtió que nada estaba finalizado, pero el Sr. Zelensky insinuó el acercamiento diplomático en un discurso reciente, diciendo que su equipo se estaba preparando para la conferencia en Múnich.

“Ucrania presentará su visión para este año”, dijo Zelensky. “Un año decisivo en muchos sentidos.”

Rusia ha tomado la iniciativa en todo el frente y está utilizando su creciente ventaja en artillería y potencia aérea para impulsar olas de sus soldados. Hasta ahora, los rusos no han logrado un avance importante en las líneas ucranianas, pero altos funcionarios occidentales han advertido que sin la ayuda de Estados Unidos, podría ser imposible para Kyiv resistir el embate y Ucrania podría comenzar a perder lentamente la guerra.

Aunque las pérdidas rusas siguen aumentando – se han destruido al menos 8.800 vehículos de combate blindados desde que el Kremlin lanzó su invasión a gran escala hace dos años – Moscú “ha sido capaz de mantener estable el número de su inventario activo”, dijo el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, un grupo de investigación británico que estudia los arsenales militares a nivel mundial, en un nuevo informe.

“Nuestra evaluación, por lo tanto, es que Rusia podrá sostener su asalto a Ucrania a tasas de desgaste actuales durante otros 2-3 años, e incluso quizás más tiempo”, estimó el grupo.

La resistencia del complejo industrial militar de Rusia frente a las amplias sanciones occidentales ha sorprendido a algunos analistas y ha aumentado las preocupaciones entre los países a lo largo del flanco oriental de la OTAN, con un creciente número de funcionarios occidentales advirtiendo de la necesidad de aumentar urgentemente su propia producción de armas dada la amenaza que representa el Sr. Putin más allá de Ucrania.

Kaupo Rosin, director general de la agencia de inteligencia de Estonia, dijo el martes, antes de la publicación de la evaluación de seguridad anual de la agencia, que era muy improbable que Rusia llevara a cabo acciones militares dirigidas a una nación alineada con la OTAN mientras esté atrapada en Ucrania. Pero advirtió que “vemos que los rusos en su propio pensamiento están calculando que el conflicto militar con la OTAN es posible en la próxima década”.

“Los rusos planean aumentar la fuerza militar a lo largo de la frontera de los Estados Bálticos, pero también de la frontera finlandesa”, dijo el Sr. Rosin. “Es muy probable que veamos un aumento de personal – aproximadamente el doble, quizás. Veremos un aumento de transportes blindados de personal, tanques, sistemas de artillería en los próximos años”.

Los partidarios de Ucrania han argumentado que invertir en la lucha contra Rusia en Ucrania salvaría vidas a largo plazo, un argumento que el propio Zelensky hizo hace dos años en Múnich, en vísperas de la invasión de Rusia.

En ese discurso el 19 de febrero de 2022, recordó cómo, cuando Alemania invadió Polonia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, muchos se preguntaron, “¿Por qué morir por Danzig?”

Esa pregunta, dijo ese día, “se convirtió en la necesidad de morir por Dunkerque y docenas de otras ciudades en Europa y el mundo. A costa de decenas de millones de vidas”.

“Apreciamos cualquier ayuda, pero todos deben entender que estas no son contribuciones caritativas”, dijo en ese momento. “Estos no son gestos nobles por los cuales Ucrania debe inclinarse bajo. Esta es su contribución a la seguridad de Europa y el mundo”.

Cuando hizo ese discurso, la guerra no era segura. El Sr. Putin insistió en que no tenía planes de invadir Ucrania, e incluso el propio Zelensky no estaba seguro de si debía creer en las advertencias severas de los aliados occidentales.

Dos años después, decenas de ciudades ucranianas están en ruinas. Decenas de miles de civiles han muerto o resultado heridos. Y ambos ejércitos continúan luchando, a pesar de cientos de miles de bajas.

El mensaje de Ucrania a sus aliados europeos probablemente será muy similar esta semana que justo antes de la guerra. Pero ahora, Kyiv espera que muchas de las ilusiones sobre la intención de Rusia hayan sido destrozadas, y el peligro que Rusia representa para el continente se ha hecho evidente en la carnicería causada en Ucrania.

El Sr. Zelensky también ofreció esperanzas el martes después de la votación del Senado de que Estados Unidos continuaría desempeñando su papel vital como el arsenal de la democracia.

“El mundo está esperando que el liderazgo estadounidense permanezca firme y ayude a proteger vidas y preservar la libertad”, dijo.

Maria Varenikova contribuyó reportando desde Kyiv.