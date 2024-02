YouTube TV empieza a implementar el atajo de último canal para todos los suscriptores.YouTube TV comienza a implementar el acceso directo al último canal para todos los suscriptores.

YouTube TV ha estado probando una nueva función llamada “Last Channel Shortcut”, que permite a los usuarios cambiar entre canales con facilidad, desde hace unos meses. La función se implementó gradualmente en varias plataformas como dispositivos móviles y Roku.

Hoy, el servicio de transmisión anunció que Last Channel Shortcut se está implementando para todos. Para aprovechar la nueva funcionalidad, deberás mantener presionado el botón Seleccionar/OK en el control remoto para cambiar a un canal/vídeo que estabas viendo anteriormente. Aquí tienes una guía paso a paso publicada por YouTube TV en Reddit:

Abrir la aplicación de YouTube TV en tu televisiónReproducir cualquier vídeoElegir y reproducir otro vídeoMantener presionado (presionar y sostener) el botón OK/Seleccionar en tu control remoto mientras ves el segundo vídeoSerás llevado de vuelta al último canal o vídeo que estabas viendo

Es importante mencionar que la nueva función Last Channel Shortcut debería funcionar en todos los tipos de contenido, incluidos Directo, DVR y VOD. Si estás suscrito a YouTube TV, probablemente ya estés viendo la nueva función.