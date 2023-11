“X” al parecer ofrece vender algunos nombres de usuario descartados a ciertos usuarios por hasta $50,000.

Si Elon Musk tuviera que hacerlo todo de nuevo, quizás no hubiera decidido gastar $43 mil millones en Twitter, ya que la plataforma de redes sociales, ahora conocida como “X”, se ha convertido en un pozo de dinero. Oh, Musk no escasea de grandes ideas para “X”, incluyendo convertirla en una súper aplicación al estilo de WeChat de China y permitir que maneje pagos móviles, mensajería, mensajería instantánea y redes sociales. Otro plan que se ha discutido recientemente sería convertir “X” en una aplicación de citas.

Musk está desesperado por mejorar el flujo de efectivo de X



Si tienes la sensación de que Musk está desesperado por obtener algún flujo de efectivo positivo de su compra, estarías en lo cierto. Si bien algunos de los anunciantes que abandonaron “X” cuando quedó claro que Elon no tenía un plan de negocios real para ella regresaron, Musk ha estado buscando fuentes para recaudar dinero desde que se hizo cargo de Twitter hace más de un año. El problema de la verificación del cheque siempre se trató de recaudar dinero y recientemente Musk lanzó “X Premium”.

El mejor nombre de usuario de Twitter/X de todos los tiempos pertenece al CEO de Nothing, Carl Pei.

Algunas de las características que los suscriptores de “X Premium” están obteniendo son cosas que podrían haber sido gratuitas en otro momento. Las publicaciones ahora pueden tener hasta 25.000 caracteres, en lugar de 280. Los suscriptores pagos tienen 60 minutos para editar una publicación, que también se puede formatear. Los suscriptores Premium también pueden publicar videos de hasta 3 horas de duración y hasta 8GB de tamaño en calidad 1080p. “X Premium” tiene tres niveles de servicio:

Básico: $3 por mes o $32 por año. Recibe un impulso pequeño en las respuestas.

Premium: $8 por mes o $84 por año. Recibe un impulso grande en las respuestas.

Premium+: $16 por mes o $168 por año. Recibe el impulso más grande en las respuestas.

Cuanto mayor sea el nivel al que te suscribas, menos anuncios verás.

Pero Musk necesita más dinero que la cantidad que puede generar vendiendo estas suscripciones. Necesita el dinero no solo para ayudarlo a cubrir la deuda que utilizó para comprar Twitter, sino también para financiar algunos de los cambios que quiere hacer en “X”. Con la esperanza de recaudar una gran cantidad de dinero, Musk está considerando vender antiguos nombres de usuario de Twitter, según Forbes. Esta última ha obtenido correos electrónicos de un equipo dentro de la empresa conocido como el Equipo de Manejo de @Handle que ha comenzado a trabajar en un mercado donde se puedan comprar antiguos nombres de usuario de Twitter y “X” en desuso. Mientras espera a que se construya el mercado, “X” ha solicitado posibles compradores por correo electrónico y ha ofrecido vender los derechos de uso en la plataforma “X” de algunos nombres de usuario por una tarifa fija de $50,000. Forbes se comprometió a no publicar los correos electrónicos para mantener en el anonimato a los destinatarios.

Este es el mejor nombre de usuario de Twitter/X en la historia, al menos en mi opinión



El plan de vender nombres de usuario en desuso ha existido desde hace aproximadamente un año. En noviembre de 2022, Musk publicó en su sitio de redes sociales que muchos nombres de usuario habían sido tomados por bots y trolls, y Musk dijo que los liberaría al mes siguiente. Un usuario de “X” sugirió un mercado de nombres de usuario donde compradores y vendedores pudieran acordar vender nombres de usuario de “X” y Twitter en desuso por un precio acordado, con la empresa de Musk obteniendo una comisión. En enero pasado, The New York Times informó que Musk planeaba liberar 1.5 mil millones de nombres de usuario.

En el Centro de Ayuda de “X”, bajo el título “¿Puedo obtener un nombre de usuario inactivo?”, la respuesta dice: “Desafortunadamente, no podemos liberar nombres de usuario inactivos en este momento”. Esto parecería indicar que el mercado de nombres de usuario aún está en proceso. Si no quieres que se considere que tu nombre de usuario de “X” está en desuso, debes iniciar sesión cada 30 días. Aunque no hay planes para difundir nombres de usuario no utilizados en este momento, Musk tiene la costumbre de gritar “Fuego, Apunta, Dispara”, así que nunca se sabe qué podría decidir hacer y cuándo lo hará.

En lo que a este escritor respecta, el mejor nombre de usuario de Twitter/X es el que todavía está siendo utilizado por Carl Pei de Nothing. ¿Su nombre de usuario? @getpeid.