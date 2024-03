WhatsApp traerá controles de calidad de medios

If you use WhatsApp often, then you’ve more than likely had to upload media to send to other people. This is a core part of the WhatsApp experience for some people, and the company has just made it better. WhatsApp will give people the option to choose the quality of the media they upload.

In order to save space, most social media platforms compressed the media that was shared. However, some platforms have the option to send higher-quality media for a better experience. This helps preserve some important information and details in the pictures or videos. Most of the time, it doesn’t really matter, but there are instances when higher-quality pictures come in handy.

WhatsApp is coming with a new media quality feature

WhatsApp hasn’t let users really control the quality of the media they upload. The media was automatically compressed, and there wasn’t really a way to send higher-quality images without having to use other means of sending files. For example, people would have to upload the files to Google Drive and paste the link into the chat. That’s more tedious than just sending a file to people.

Well, thanks to a new report from WABetaInfo, we now know that WhatsApp wants to give users more control over the media that they upload. In the latest version of the Android beta, version 2.24.7.17, we see that WhatsApp is going to allow people to select the quality of the media they want to upload.

In the Storage & Data section of the settings, there will be a new media upload quality section. When you tap on that, you’ll see a little pop-out window appear. The first option is the standard quality option, and this will compress your media as usual. However, the HD quality option will send your media at a higher quality. This will not send it in its original quality, but it states that the quality of the media you upload could be up to six times higher.

It also states something that we all know: standard quality media uploads faster and takes up less space, and higher quality media uploads slower and takes up more space.

This feature is available to some beta testers, and it will start rolling out to more users over the coming days.

Spanish translation:

Si usas WhatsApp con frecuencia, es probable que hayas tenido que subir medios para enviar a otras personas. Esto es una parte fundamental de la experiencia de WhatsApp para algunas personas, y la compañía acaba de mejorarla. WhatsApp ofrecerá a las personas la opción de elegir la calidad de los medios que suben.

Para ahorrar espacio, la mayoría de las plataformas de redes sociales comprimen los medios que se comparten. Sin embargo, algunas plataformas tienen la opción de enviar medios de mayor calidad para una mejor experiencia. Esto ayuda a preservar información importante y detalles en las imágenes o vídeos. La mayor parte del tiempo, no importa mucho, pero hay momentos en los que las imágenes de alta calidad son útiles.

WhatsApp viene con una nueva función de calidad de medios

WhatsApp no ha permitido a los usuarios controlar realmente la calidad de los medios que suben. Los medios se comprimían automáticamente y no había forma de enviar imágenes de alta calidad sin tener que utilizar otros medios para enviar archivos. Por ejemplo, las personas tenían que subir los archivos a Google Drive y pegar el enlace en el chat. Eso es más tedioso que simplemente enviar un archivo a las personas.

Gracias a un nuevo informe de WABetaInfo, ahora sabemos que WhatsApp quiere dar a los usuarios más control sobre los medios que suben. En la última versión de la beta de Android, versión 2.24.7.17, vemos que WhatsApp permitirá a las personas seleccionar la calidad de los medios que desean subir.

En la sección Almacenamiento y Datos de la configuración, habrá una nueva sección de calidad de subida de medios. Cuando toques eso, verás aparecer una pequeña ventana emergente. La primera opción es la opción de calidad estándar, y esto comprimirá tus medios como de costumbre. Sin embargo, la opción de calidad HD enviará tus medios a una calidad superior. Esto no los enviará en su calidad original, pero dice que la calidad de los medios que subas podría ser hasta seis veces mayor.

También indica algo que todos conocemos: la carga de medios de calidad estándar es más rápida y ocupa menos espacio, y la carga de medios de alta calidad es más lenta y ocupa más espacio.

Esta función está disponible para algunos probadores beta, y comenzará a implementarse para más usuarios en los próximos días.