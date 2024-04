Whatsapp para Android trabajando en una función para notificarte si alguien te menciona en un estado.

WhatsApp está trabajando regularmente en nuevas funciones y podemos echar un vistazo a aquellas que aún no se han lanzado o que están en versión beta gracias a WABetaInfo. Ahora, estamos escuchando sobre una función que te notificará si te mencionan en una actualización de estado de WhatsApp que aún no has visto.

WhatsApp prueba notificaciones para menciones en estados

Esta función es para la versión de Android de la popular aplicación de chat, y aún está oculta en el código que WABetaInfo logró desenterrar. La nueva función ni siquiera está disponible para beta testers aún, por lo que puede llevar un tiempo hasta que se convierta en una función oficial. Se ha detectado en el código de la versión 2.24.8.13, lo que sugiere que está en desarrollo.

No está del todo claro cómo podría funcionar esta función. Puede activarse si alguien menciona tu nombre de usuario de WhatsApp en una actualización de estado que aún no has leído. También podría desarrollarse aún más para permitirte seleccionar de quién te gustaría recibir tales notificaciones.

Esto te ayudará a mantenerte al día de cosas que de otra manera podrías haber pasado por alto en la aplicación. Otra función similar que te ayuda a limitar las cosas que te has perdido en WhatsApp es un indicador visual sobre llamadas perdidas de contactos que la empresa introdujo el año pasado.

Como con todo lo que aún está en desarrollo, no podemos estar seguros de cuándo esta función se volverá oficial. ¡Mantente atento!

Izzy, una entusiasta de la tecnología y una parte clave del equipo de PhoneArena, se especializa en brindar las últimas noticias de tecnología móvil y en encontrar las mejores ofertas tecnológicas. Sus intereses se extienden a la ciberseguridad, las innovaciones en el diseño de teléfonos y las capacidades de la cámara. Fuera de su vida profesional, Izzy, poseedora de un máster en literatura, disfruta leyendo, pintando y aprendiendo idiomas. También es defensora del crecimiento personal, creyendo en el poder de la experiencia y la gratitud. Ya sea paseando a su Chihuahua o cantando con todo su corazón, Izzy abraza la vida con pasión y curiosidad.