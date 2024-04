En WhatsApp, tienes la capacidad de hacer actualizaciones de estado, y son una excelente manera de informar a las personas de lo que está pasando en tu vida. La mayoría de tus mayores fanáticos y amigos cercanos querrán saber qué está sucediendo, por lo que esta característica potencial será perfecta para ellos. Según un nuevo informe, WhatsApp está probando notificaciones de actualización de estado.

En este momento, WhatsApp está probando esta función. Por lo tanto, vas a querer tomar esta noticia con precaución. Fue descubierto en la versión beta de WhatsApp para Android 2.24.8.13. No sabemos exactamente cuándo o si WhatsApp va a implementar esta función para el público. Por lo tanto, vamos a tener que esperar para ver.

WhatsApp podría llevar notificaciones de actualización de estado

En este momento, todavía estamos bastante en la oscuridad sobre cómo podría funcionar esta nueva característica. Los chicos de WABetaInfo descubrieron previamente una función en la versión beta de WhatsApp para Android 2.24.6.19. Esto insinuaba una función que te permitirá enviar manualmente notificaciones a contactos específicos cuando publicas una actualización de estado.

En la última beta, parece que WhatsApp va a refinar aún más esta característica. Mirando la captura de pantalla a continuación, parece que recibirás una notificación si hay una actualización de estado no vista de uno de tus contactos. No estamos seguros si recibirás esta notificación después de que haya pasado algún tiempo desde la actualización de estado. De hecho, no sabemos qué desencadenará que se te envíe la notificación.

Como señaló WABetaInfo, es posible que recibas notificaciones cuando uno de tus contactos Favoritos publique una actualización de estado. Por lo tanto, será más fácil para ti saber qué está sucediendo en sus vidas. Esto parece ser el tipo de cambio pequeño de calidad de vida que no afectará en gran medida la experiencia de WhatsApp. Sin embargo, definitivamente lo hará un poco mejor. Esto es similar a la estética minimalista que WhatsApp está probando.