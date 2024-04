Video muestra al ministro del Interior de la India haciendo campaña en 2019, sin comentar sobre la muerte de un político en 2024.Video muestra al ministro de Interior de la India haciendo campaña en 2019, sin comentar sobre la muerte de un político en 2024.

Un antiguo clip del ministro del interior de la India ha sido compartido con la falsa afirmación de que lo mostraba sugiriendo que el partido gobernante Bharatiya Janata Party (BJP) ordenó el asesinato de un político controvertido. La afirmación falsa surgió después de la muerte de Mukhtar Ansari en marzo de 2024, un ex miembro de la asamblea estatal en el estado de Uttar Pradesh que fue encarcelado en 2005 por asesinato y tráfico ilegal de armas. Las autoridades dijeron que murió de un ataque al corazón. El clip original en realidad mostraba al ministro del interior Amit Shah hablando en abril de 2019 sobre el encarcelamiento de Ansari.

“Amir Shah está diciendo que el Partido Bharatiya Janata se deshizo de Mukhtar Ansari. Es decir, se entiende que la muerte no fue debido a un ataque al corazón sino que fue asesinado por envenenamiento”, dice la leyenda en hindi del clip compartido en la plataforma de redes sociales X el 30 de marzo de 2024.

Según el periódico Hindustan Times, las autoridades abrieron una investigación sobre su muerte después de que su familia alegara que fue envenenado mientras estaba detenido. La investigación aún estaba en curso hasta el 4 de abril.

En el clip, el ministro del interior Shah se le puede ver diciendo en hindi que el BJP dio al megestado norteño de Uttar Pradesh “libertad” de varios políticos de la oposición, incluido Ansari. Dijo en parte: “El BJP también dio libertad de Mukhtar Ansari”.

Una búsqueda de palabras clave en Google encontró una versión más larga del clip subido en el canal de YouTube verificado del BJP el 10 de abril de 2019. El titular del video dice: “Shri Amit Shah se dirige a una reunión pública en Kasganj, Uttar Pradesh: 10.04.2019”. El clip en las publicaciones falsas corresponde desde el minuto 19:27 al 20:27 del video más largo.

En el video, el ministro del interior Shah se le ve haciendo campaña para el BJP en Uttar Pradesh, que en ese momento estaba luchando contra una alianza de oposición formada por el Partido Samajwadi (SP) y el Partido Bahujan Samaj (BSP).

Agregó: “Si se vuelve a traer la alianza SP-BSP, entonces Nasimuddin Siddiqui, Imran Masood, Azam Khan, Atique Ahmed y Mukhtar Ansari volverán a gobernar el estado y los disturbios volverán”.

Múltiples medios de comunicación, incluidos The Times of India y The New Indian Express, también informaron sobre el discurso de campaña de Shah.