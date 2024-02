Western Union informa crecimiento y progreso estratégico en el cuarto trimestre según Investing.com

Western Union Co. (NYSE:) ha anunciado resultados financieros sólidos para el cuarto trimestre y el año completo de 2023, destacando un período de crecimiento significativo en transacciones y avances estratégicos. Los ingresos del cuarto trimestre de la empresa aumentaron a $1.050 mil millones, marcando un incremento del 3% en una constante de cambio de divisas, mientras que las ganancias ajustadas por acción (EPS) crecieron un 16% a $0.37. Western Union enfatizó su enfoque en mejorar la experiencia del cliente, ampliar su alcance en el mercado e invertir en la transformación digital, lo que ha llevado a un crecimiento continuo de transacciones que supera el 5% durante dos trimestres consecutivos, por primera vez en casi diez años. La compañía también devolvió $650 mil millones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.

Destacados Clave

– Los ingresos del cuarto trimestre de Western Union alcanzaron los $1.050 mil millones, un aumento del 3% interanual en una constante de cambio de divisas.

– El EPS ajustado para el trimestre fue de $0.37, un aumento del 16% con respecto al año anterior.

– La compañía logró un crecimiento de transacciones de más del 5% por segundo trimestre consecutivo.

– Western Union devolvió $650 mil millones a los accionistas en 2023 a través de dividendos y recompras de acciones.

– Se anunció una asociación con Visa (NYSE:), expandiendo los servicios en 40 países en cinco regiones.

– Se espera que los ingresos ajustados de 2024 estén entre $4.1 mil millones y $4.2 mil millones, con márgenes operativos ajustados de 19% a 21%, y EPS de $1.65 a $1.75.

Perspectiva de la Compañía

– Western Union proyecta ingresos ajustados en 2024 en el rango de $4.1 mil millones a $4.2 mil millones.

– Se espera que los márgenes operativos ajustados para 2024 estén entre el 19% y el 21%.

– La compañía tiene como objetivo un rango de EPS de $1.65 a $1.75 para el próximo año.

– Enfoque en el crecimiento rentable de los ingresos del segmento de Servicios al Consumidor porcentajes de dos dígitos anualmente.

Destaques Negativos

– El ingreso por transacción en el negocio minorista físico (excluyendo Irak) ha disminuido debido a reducciones estratégicas de precios y cambios en los rendimientos de FX.

– Los volúmenes generales en Medio Oriente han disminuido, aunque la mezcla de transacciones sigue siendo estable.

Destaques Positivos

– Fuerte crecimiento de transacciones en el negocio digital y tendencias estables en el negocio minorista.

– Crecimiento de ingresos de dos dígitos en el segmento de Servicios al Consumidor por segundo año consecutivo.

– Mejora en la retención y adquisición de clientes, con un enfoque en clientes de remesas transfronterizas de alta calidad.

– Un cambio positivo en la proporción de LTV a CAC, lo que permite gastos de marketing ajustados.

Omisión

– La compañía no proporcionó una orientación específica para el crecimiento de los ingresos en el negocio minorista físico para 2024.

Los resultados financieros y las iniciativas estratégicas de Western Union indican una empresa que se está adaptando a las demandas del mercado mientras se enfoca en áreas de crecimiento como los servicios digitales y la retención de clientes. La asociación con Visa y las inversiones en automatización e inteligencia artificial muestran el compromiso de la empresa con la innovación y la eficiencia. Con un sólido balance y una perspectiva positiva para 2024, Western Union parece estar bien posicionada para continuar su trayectoria de crecimiento y creación de valor para sus accionistas.

Insights de InvestingPro

Western Union (WU) ha demostrado un fuerte compromiso con el valor para los accionistas, reflejado en su estrategia agresiva de recompra de acciones y un notable rendimiento para los accionistas. Esto se ve reforzado por el impresionante historial de la compañía de mantener los pagos de dividendos durante 18 años consecutivos, lo que es un testimonio de su estabilidad financiera y enfoque amigable con los inversores. Los consejos de InvestingPro destacan que Western Union no solo cotiza a un múltiplo bajo de ganancias, con un ratio P/E de 6.37, sino que también paga un dividendo significativo a los accionistas, con un rendimiento de dividendos del 7.5% a partir de la última fecha ex-dividendo el 19 de diciembre de 2023. A pesar de algunos desafíos, como la expectativa de que el ingreso neto disminuya este año y las obligaciones a corto plazo superen los activos líquidos, los analistas siguen siendo optimistas sobre la rentabilidad de la compañía. Se prevé que Western Union sea rentable en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023 y durante todo el año siguiente. El ratio Precio / Valor en libros de la compañía se sitúa en 7.45, lo que podría sugerir una valoración más alta en comparación con el valor en libros, sin embargo, esto podría estar justificado por las iniciativas estratégicas de la compañía y sus esfuerzos de transformación digital que impulsan el crecimiento. Los inversores que busquen un análisis más profundo pueden encontrar consejos adicionales de InvestingPro para Western Union, que pueden guiar las decisiones de inversión.

Transcripción completa – Western Union (WU) T4 2023:

Operador: Buenos días y bienvenidos a la conferencia sobre los resultados del cuarto trimestre de 2023 de Western Union. [Instrucciones del operador] Tenga en cuenta que este evento está siendo grabado. Me gustaría dar paso a la conferencia de resultados del cuarto trimestre de 2023 de Western Union, a cargo de Tom Hadley, Vicepresidente de Relaciones con Inversores. Adelante, Tom. Tom Hadley: Gracias. En la llamada de hoy, discutiremos los resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo de 2023 de la compañía, y luego responderemos sus preguntas. Las diapositivas que acompañan a esta llamada y webcast se pueden encontrar en westernunion.com en la pestaña Relaciones con Inversores y seguirán disponibles después de la llamada. Las estadísticas operativas adicionales se han proporcionado en tablas complementarias con nuestro comunicado de prensa. En esta llamada me acompañan nuestro CEO, Devin McGranahan, y nuestro CFO, Matt Cagwin. La llamada de hoy está siendo grabada y nuestros comentarios incluyen declaraciones a futuro. Por favor, consulte el lenguaje de advertencia en el comunicado de resultados y en las presentaciones de Western Union ante la Comisión de Valores y Bolsa, incluido el Formulario 10-K de 2022, para obtener información adicional sobre los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones a futuro. Durante la llamada, discutiremos algunos elementos que no se ajustan a los principios contables generalmente aceptados. Hemos conciliado esos elementos con las medidas GAAP más comparables en nuestro comunicado de resultados adjunto al Formulario 8-K, así como en nuestro sitio web, westernunion.com, en la sección de Relaciones con Inversores. Ahora pasaré la llamada a nuestro Director Ejecutivo, Devin McGranahan. Devin McGranahan: Buenas tardes y bienvenidos a la conferencia de resultados financieros del cuarto trimestre de 2023 de Western Union. Ahora, dos años después de mi mandato como CEO, estoy satisfecho con las mejoras que estamos viendo en nuestra trayectoria bajo nuestra estrategia Evolve 2025. Como saben, en los últimos 18 meses, nos hemos centrado en devolver a nuestro negocio digital a un crecimiento de ingresos de dos dígitos y lograr estabilidad en nuestro negocio minorista. El cuarto trimestre es evidencia adicional de que estamos en el camino correcto. Hoy estamos informando un sólido cierre de año con un crecimiento positivo de los ingresos ajustados y tendencias mejoradas en las transacciones de nuestros negocios minoristas y digitales, con un crecimiento de transacciones superior al 5% por segundo trimestre consecutivo. Un crecimiento de transacciones constante y sostenible es el indicador más fuerte de la salud futura de nuestro negocio. Ha pasado casi una década desde que la empresa ha logrado un crecimiento de transacciones del 5% o más durante varios trimestres consecutivos excluyendo el período de recuperación de la COVID. Estamos satisfechos con este cambio significativo en nuestra trayectoria. Profundizando y observando las tendencias trimestrales, se puede ver que el cambio en la trayectoria es generalizado y significativo, ya sea mirando de EE. UU. a México, de Francia a África o del mundo a Filipinas, estos corredores muestran el mismo panorama, mejoras considerables en las tasas de crecimiento de transacciones durante los últimos 18 meses. Como lo ilustra este gráfico, nuestro trabajo durante los últimos 18 meses para mejorar la experiencia del cliente, racionalizar nuestros procesos operativos y acelerar nuestra efectividad en el mercado está generando resultados significativamente mejores. Nuestra confianza en lograr un crecimiento de ingresos sostenible y rentable antes de 2025 aumenta cada trimestre a medida que estabilizamos nuestro negocio minorista, aceleramos nuestro negocio digital, expandimos nuestras ofertas de ecosistemas, mejoramos nuestras experiencias de clientes y agentes y mantenemos márgenes líderes en la industria como lo hicimos el pasado trimestre. Para el cuarto trimestre, nuestros ingresos alcanzaron $1.050 mil millones, reflejando un aumento del 3% en una constante de cambio de divisas al excluir la contribución de Business Solutions en comparación con el mismo período del año pasado. Las ganancias por acción ajustadas fueron sólidas a $0.37, un aumento del 16% en comparación con el año anterior, y nos permitieron alcanzar…