Advertencias aumentan mientras Israel planea ofensiva en Rafah

Israel is facing growing international warnings over its planned offensive in Rafah – the city in southern Gaza crammed with Palestinian refugees.

Ayudante sin embargo, muestra su texto traducido acá. Israel se enfrenta a crecientes advertencias internacionales sobre su ofensiva planificada en Rafah, la ciudad del sur de Gaza atestada de refugiados palestinos. El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Cameron, declaró: “Más de la mitad de la población de Gaza está refugiada en el área”, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, Hanke Bruins Slot, dijo que podría haber “muchas víctimas civiles”. Arabia Saudita advirtió de “repercusiones muy graves” si se atacaba Rafah. Los gobernantes de Hamas en Gaza dijeron que podría haber “decenas de miles” de víctimas. Israel lanzó sus operaciones en el enclave palestino después de que más de 1.200 personas murieron en el sur de Israel el 7 de octubre a manos de pistoleros de Hamas. Más de 27,900 personas han sido asesinadas y al menos 67,000 heridas en Gaza desde entonces, según el ministerio de salud dirigido por Hamas. Muchos gazatíes han terminado en Rafah después de verse obligados a huir de sus hogares en otro lugar al menos una vez.

Las advertencias del sábado llegaron un día después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenara a su ejército que se preparara para evacuar a civiles de la ciudad antes de una ofensiva ampliada contra Hamas. “Es imposible lograr el objetivo de la guerra sin eliminar a Hamas, y al dejar cuatro batallones de Hamas en Rafah. Está claro que una intensa actividad en Rafah requiere que los civiles evacuen las áreas de combate”, dijo la oficina del Sr. Netanyahu. El primer ministro también rechazó los últimos términos de alto el fuego propuestos por Hamas. Estados Unidos ya ha advertido a Israel que una invasión de Rafah como parte de su asalto a Gaza sería un “desastre”, mientras que la UE y la ONU también expresaron sus propias preocupaciones. Los grupos de ayuda dicen que no es posible evacuar a todos de la ciudad en la frontera con Egipto. Se cree que 1,5 millones de palestinos están en Rafah, buscando refugio de las operaciones de combate israelíes en el resto de la Franja de Gaza. La mayoría de ellos viven en carpas.

En una publicación en redes sociales, el Sr. Cameron dijo que estaba “profundamente preocupado por la perspectiva de una ofensiva militar en Rafah”. “La prioridad debe ser una pausa inmediata en la lucha para llevar ayuda y liberar rehenes, y luego avanzar hacia un alto el fuego sostenible y permanente”. Mientras tanto, la Sra. Bruins Slot describió la situación en Rafah como “muy preocupante”. “Muchos civiles en Gaza han huido al sur. Es difícil ver cómo operaciones militares a gran escala en un área tan densamente poblada no llevarían a muchas víctimas civiles y una catástrofe humanitaria mayor. Esto es injustificable”, agregó. Además, el ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita emitió una declaración que advierte contra “el ataque a la ciudad de Rafah en la Franja de Gaza, que es el último recurso para cientos de miles de civiles obligados a huir como resultado de la brutal agresión israelí”. El ministerio también repitió su “exigencia de un alto el fuego inmediato”.

En otros eventos del sábado: Al menos cinco palestinos murieron en ataques aéreos israelíes en Rafah, según la agencia de noticias palestina, Wafa. La IDF dijo que su fuerza aérea mató a dos operativos de Hamas en la ciudad del sur. También dijo que descubrió un pozo de túnel cerca de una escuela administrada por la agencia de ayuda para refugiados palestinos (UNRWA) que llevaba a un “túnel terrorista subterráneo bajo la sede principal de UNRWA”. El jefe de UNRWA, Philippe Lazzarini, negó tener conocimiento de un túnel de Hamas cerca de la oficina de la agencia, un edificio del que dijo que su personal abandonó hace meses. Una niña de seis años que desapareció en la ciudad de Gaza el mes pasado fue encontrada muerta con varios de sus familiares y dos paramédicos, después de aparentemente haber sido atacada por tanques israelíes. La BBC no puede verificar de forma independiente muchas de las afirmaciones de combate hechas durante el curso de la guerra.