Walmart vende MacBook Air con chip M1 por $649 a partir de hoy.

A partir de hoy, algunas tiendas selectas de Walmart en los EE. UU. y Walmart.com estarán vendiendo la MacBook Air con el chip M1 a un precio rebajado de $649.

Los miembros de Walmart+ tienen acceso anticipado a la oferta a partir de las 12 p.m. hora del Este de hoy, y estará disponible para todos los clientes de Walmart a partir de las 6 p.m. hora del Este de hoy.

Walmart comenzó a vender la MacBook Air con el chip M1 por $699 en marzo, marcando la primera vez que el minorista vendía Macs directamente. Ahora, está disponible por un precio aún más bajo de $649 justo antes de la temporada de compras para la vuelta a clases. No está claro cuánto durará la oferta.

Apple lanzó por primera vez la MacBook Air con el chip M1 en noviembre de 2020, como uno de los primeros Mac con un chip de silicio de Apple en lugar de un procesador Intel. La configuración que se vende por $649 incluye el chip M1, 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM/memoria unificada, con opciones de color Oro, Plata y Gris Espacial disponibles. La lista de productos de Walmart dice que la MacBook Air está en condición nueva, por lo que no es un modelo usado/refabricado.

Apple discontinuó la MacBook Air con el chip M1 a principios de este año, tras el lanzamiento de los nuevos modelos de MacBook Air con el chip M3. Antes de ser descontinuado, el modelo con el chip M1 se vendía por un precio inicial de $999 como nuevo.

Aunque este modelo de la MacBook Air tiene ya más de tres años y medio, sigue siendo una máquina muy capaz para muchas tareas cotidianas. Sin embargo, tiene un diseño más antiguo y cuenta con menos años restantes de compatibilidad con macOS que los últimos modelos de MacBook Air, por lo que esos aspectos deben tenerse en cuenta al tomar la decisión de compra.

Nota: MacRumors es un socio afiliado de Walmart, y podemos recibir un pequeño pago si haces clic en un enlace en este artículo y procedes a realizar una compra.

