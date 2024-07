‘Explosión’ en los costos de endeudamiento francés todavía por venir: David Roche

Los costos de endeudamiento de Francia aún enfrentan una “brecha” respecto a los de Alemania, a medida que la realidad política y económica se instala después de las elecciones parlamentarias en el país, según el inversor veterano David Roche.

Sin embargo, el ex presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, dijo a CNBC que cree que, a pesar de la incertidumbre actual, se formará una “coalición de ideas” para romper cualquier punto muerto.

El mercado de bonos francés ha permanecido relativamente tranquilo tras la segunda vuelta de las elecciones del domingo, que otorgó una sorpresiva victoria a la alianza de izquierda New Popular Front. Ningún partido o coalición obtuvo una mayoría absoluta, dejando a Francia ante un parlamento colgado.

La diferencia entre los rendimientos de los bonos franceses y alemanes a 10 años era de alrededor de 70 puntos básicos el miércoles, por debajo del máximo de 85 puntos básicos que alcanzó el 28 de junio, pero por encima de los 49 puntos básicos antes de que el presidente Emmanuel Macron sorprendiera al país convocando a elecciones anticipadas. Históricamente, la deuda francesa lleva un premio sobre la de Alemania, pero la brecha ha alcanzado niveles no vistos desde la crisis de deuda europea a principios de la década de 2010.

Los rendimientos de los bonos se mueven de forma inversa a los precios y representan el cambio en los costos de endeudamiento para un gobierno, lo que también indica la confianza a largo plazo de los inversores en la economía.

El presidente de Quantum Strategy, David Roche, dijo que los observadores del mercado podrían haber esperado una “brecha” de 120 puntos básicos entre la deuda soberana francesa y alemana, dado que el nuevo gobierno francés es muy poco probable que reduzca el déficit fiscal del país para cumplir con las regulaciones de la Unión Europea.

“Pero en realidad, no ha sucedido nada. Ahora, mi opinión es que sucederá”, dijo Roche a “Squawk Box Europe” de CNBC el martes.

“Sucederá cuando se haga evidente que la parálisis política en Francia es una parálisis económica en Francia, una parálisis económica en Francia significa que Francia estará en una trayectoria que va en contradicción directa con su compromiso en Europa”, añadió.

En una nota del domingo, Roche recomendó la venta en corto de bonos del gobierno francés frente a los bonos alemanes. Una venta en corto es una apuesta a que el precio de un activo caerá.

La Asamblea Nacional francesa y sus diversas facciones, junto con el presidente Macron, están ahora en medio de una larga lucha política que resultará en una falta de liderazgo económico, según Roche.

Junto con las perspectivas de crecimiento económico, un punto clave de atención para los inversores es el elevado déficit presupuestario de Francia y su alta relación de deuda respecto al PIB del 110%. La Comisión Europea advirtió el mes pasado a Francia y a otros países que estaban violando sus reglas fiscales.

“Eventualmente, eso tendrá consecuencias con el euro. Y francamente, en una comparación entre Italia y Francia, Italia parecerá un ángel, aunque no lo sean, y Francia parecerá los diablos”, continuó.

Mientras tanto, el punto muerto político dará la oportunidad al partido de extrema derecha Rassemblement National (Agrupación Nacional) de sentarse y criticar, permitiendo a su líder de largo plazo, Marine Le Pen, posicionarse para una candidatura presidencial, dijo Roche.

Más ampliamente, cualquier “gobierno populista, egocéntrico y narcisista” en Francia significaría que “Europa no avanzará”, agregó.

“Todos los grandes proyectos que necesitan financiamiento a nivel comunitario no recibirán financiamiento a nivel comunitario, y estoy hablando de la ampliación, estoy hablando de proyectos verdes, estoy hablando de reconstruir Ucrania. Hay alrededor de siete pilares principales, de repente se quedarán absolutamente en el limbo, lo cual es desastroso para Europa”, dijo Roche a CNBC.

Sin margen de maniobra

El ex gobernador del Banco de Francia, Jean-Claude Trichet, se mostró más optimista en que la actual generación de políticos encontrará una forma de avanzar juntos a través de negociaciones de coalición, lo que implicaría no tener un punto muerto y no correr el riesgo de una crisis de deuda doméstica o europea que requiera la intervención del Banco Central Europeo.

El programa de la alianza de izquierda New Popular Front era “muy peligroso” desde el punto de vista económico, pero dado que no logró obtener una mayoría, cualquier riesgo de esto es ahora un “escenario teórico” que “no se materializará”, dijo Trichet.

“Si permanece un parlamento colgado durante un largo período de tiempo, por supuesto, no se puede avanzar libremente… mi propia evaluación es que habrá negociación después de un tiempo, cuando se demuestre que ninguno de los grupos presentes puede liderar el país”, dijo Trichet a CNBC, sugiriendo la posibilidad de una “coalición de ideas”. Un escenario óptimo contaría con decisiones tomadas desde la derecha gubernamental, Les Républicains, la izquierda gubernamental, el Parti Socialiste y otros, añadió el ex gobernador del Banco de Francia.

“No podemos permanecer en un país como Francia sin un gobierno o con un gobierno que no hará nada”, dijo.