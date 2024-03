Walmart traerá el popular MacBook Air con el chip M1 a sus estantes.

BENTONVILLE, Ark., 15 de marzo de 2024 – Walmart comenzará a vender MacBook Air con el chip M1, continuando así ofreciendo calidad premium y asequibilidad inigualable para los clientes. El MacBook Air cuenta con un rendimiento increíble y una larga duración de la batería en su diseño delgado y ligero. Esta es la primera vez que los clientes pueden comprar una Mac directamente en Walmart. El MacBook Air con el chip M1 ya está disponible en Walmart.com y pronto estará disponible en ciertas tiendas de Walmart por solo $699.

“Nuestra misión en Walmart es ayudar a los clientes a ahorrar dinero para que puedan vivir mejor, no es una cuestión de elegir uno u otro. El corazón mismo de esa misión es la creencia de que los clientes no deberían tener que sacrificar calidad debido al precio”, dijo Julie Barber, vicepresidenta ejecutiva de Merchandising en Walmart U.S. “Estamos trabajando arduamente para llevar marcas premium a nuestras estanterías físicas y virtuales, y estamos emocionados de colaborar con Apple para lograrlo”.