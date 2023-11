Von der Leyen visitará Ucrania para una “evaluación final” del progreso de las reformas, según Kyiv.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegará a Ucrania antes del 8 de noviembre para proporcionar las “evaluaciones finales” del progreso del país hacia las conversaciones de adhesión a la UE, según explicó la viceprimera ministra de Ucrania para la Integración Euroatlántica, Olha Stefanishyna, a los medios de comunicación ucranianos el 2 de noviembre.

Stefanishyna añadió que el informe oficial de la Comisión sobre el progreso de Kiev en las reformas clave de gobernanza establecidas por la UE también se publicará el 8 de noviembre.

“Esperamos con interés la visita de la presidenta de la Comisión Europea para entablar conversaciones con el presidente Zelenskyy sobre las evaluaciones finales que se presentarán a consideración de la Comisión Europea en el informe”, dijo.

Stefanishyna está convencida de que el progreso de Ucrania será “definitivamente” visto de manera positiva por Bruselas.

El periodista de RFE/RL, Rikard Jozwiak, informó anteriormente que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podría visitar Ucrania a principios de noviembre.

Él sugirió que el momento de su visita, coincidiendo con la publicación del informe, da pistas sobre “buenas noticias” para Ucrania.

El 26 de octubre, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que Ucrania había “prácticamente” implementado las siete recomendaciones de la Comisión Europea y esperaba que las conversaciones de adhesión a la UE comenzaran a finales de año.

