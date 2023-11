Viva el Cricket – The New York TimesThe translation is: Saludos para el Cricket – The New York Times

The Australia Letter is a weekly newsletter from our Australia bureau. Sign up to get it by email. This week’s issue is written by Vivek Shankar, an editor for The Times.

Un estadio lleno de miles de fanáticos bulliciosos. El ambiente es eléctrico. Cientos de millones más pegados a los televisores. Dos equipos: Australia e India, en la cima de su juego.

Podría haber sido la final de la Copa del Mundo del domingo pasado en Ahmedabad, India, pero este suceso ocurrió hace casi ocho años en el Sydney Cricket Ground. Los seguidores de ambos equipos acudieron en abrumadora cantidad.

En un momento crucial durante la segunda mitad del partido, una voz resonó en una sección del estadio: “¡Aussie! ¡Aussie! ¡Aussie!” Los aficionados locales respondieron con entusiasmo: “¡Oi! ¡Oi! ¡Oi!”

La misma voz dirigió otro grito, en hindi. “¡Triunfante! ¡Triunfante! ¡India será triunfante!”

Mi esposa y yo nos habíamos mudado a Sydney después de mucho tiempo en San Francisco. Estaba emocionado de volver a vivir en un país amante del críquet y de introducir a mi media naranja, estadounidense, a los placeres absorbentes del juego, tanto en un estadio como en la televisión.

Crecí rodeado de críquet en India. Nunca tuve habilidades especiales para el deporte, ni fui un estudiante ferviente del juego, pero jugué cada vez que pude, al igual que muchos otros niños. Por lo tanto, no extrañé mucho el críquet cuando me mudé a Estados Unidos en mis 20 años. Sí, me incliné frente a una pantalla de computadora durante horas para ver partidos esporádicos, pero no era un seguidor dedicado del juego, incluso cuando la tecnología de transmisión lo hacía cada vez más fácil de captar la acción.

Llegar a Australia cambió eso. Siempre parecía que había alguna forma de críquet siendo transmitida, los niños lo jugaban en parques y playas, y era posible ver a los profesionales en algunos de los lugares más emblemáticos del deporte.

Comencé a jugar de nuevo, en una liga recreativa, con las majestuosas playas de Sydney proporcionando el bálsamo perfecto para los miembros adoloridos que ya no estaban acostumbrados a los rigores del juego. Pero nada se comparaba con animar a India en lo que, de cierta manera, ahora era mi estadio local, el Sydney Cricket Ground.

Una de esas veces fue la noche en que el fanático lideraba los cánticos tanto para India como para Australia. Supongo que era un inmigrante indio, como yo, en Australia, y se había enamorado de su nuevo hogar. Pero su apoyo al equipo australiano, un conjunto famoso por ser despiadado, no tenía sentido.

Mirando hacia atrás, debería haberlo entendido.

A lo largo de las décadas, los jugadores de críquet de ascendencia del sur de Asia han jugado para las Indias Occidentales, Inglaterra, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. Ha habido otros casos de influencia cruzada, como, por ejemplo, la herencia antillana representada en el equipo inglés.

C.L.R. James, en su libro seminal “Beyond a Boundary”, exploró cómo el críquet, un juego popularizado por los colonizadores británicos, desempeñó un papel en derribar barreras como la clase y la raza. Esa noche en el S.C.G., tal vez necesité cruzar la frontera de la identidad.

Para el momento en que era domingo por la noche en Seúl, donde ahora vivimos mi esposa y yo, el torneo de la Copa del Mundo de casi siete semanas había formado un nuevo fanático del críquet, nuestro hijo de cinco años. Nació en Australia, y es ahí donde radica su lealtad en el críquet.

Cuando la derrota de la India fue oficial, no todo fue desconsuelo en nuestro apartamento. El seguidor australiano residente, que se había quedado dormido durante la entrada de India, acababa de despertarse para ver a Glenn Maxwell, uno de sus jugadores favoritos, anotar las carreras de la victoria. Fue el colmo de los sueños.

