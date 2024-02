Visión Pro en público: ¡Se ha avistado el auricular en la naturaleza! Visión Pro en público: ¡El auricular ya se está avistando en la naturaleza!

El nuevo auricular Vision Pro de Apple tiene sólo un día de vida, pero ya ha sido visto en público en varias situaciones divertidas.

Esto es lo que la gente ha estado haciendo con sus nuevos Vision Pros en la naturaleza.

Apple Vision Pro en público

El Vision Pro de Apple se lanzó al público el viernes, y ya es lo más grande que ha sucedido en el mundo de la realidad virtual. Los analistas estimaron que vendió 200.000 unidades relativamente modestas, pero el auricular ya está apareciendo en todas partes.

La gente va a hacer cosas locas con Vision Pro en privado, pero ¿en público?

Por supuesto, en el aislamiento del auricular, los usuarios de Vision Pro no son conscientes del espectáculo.

Aquí están solo algunos de los primeros avistamientos de Vision Pro en entornos públicos.

Vision Pro cruzando el camino

Visto en San José, California, este chico está redimensionando ventanas virtuales, justo en medio del cruce peatonal. No hay necesidad de preocuparse por el tráfico. Nadie atropella a nadie allí.

Entrenando con Vision Pro

Visto en el gimnasio, este tipo está levantando pesas y haciendo ejercicios en la elíptica. Pero algunas personas son sospechosas: realmente no puede estar haciendo ejercicio, o su Vision Pro se empañaría.

Vision Pro en el centro comercial

“¿Qué? No me lo estoy inventando”, dice la persona que filma a este usuario de Vision Pro en el centro comercial, que al igual que el chico en el cruce peatonal, está ocupado con sus aplicaciones virtuales. El que filma suena tan sorprendido como si hubiera visto a un streaker. Sin embargo, el chico no chocó con nadie.

Conduciendo mientras se computa espacialmente

Este tipo no está técnicamente conduciendo: su Tesla está en modo de autoconducción. Sin embargo, no hay excusa: sigue siendo un idiota y un peligro para los demás. Me sorprende que haya tenido lo necesario para hacerlo público. Está recibiendo mucho odio. Apple, por supuesto, advierte explícitamente a los usuarios que no usen Vision Pro mientras conducen.

Tocando la cercanía

No puedes superar el título de este: “No hay un teléfono celular a la vista, solo dos amigos, presentes en el momento, disfrutando una comida juntos”.

Otro Vision Pro en el gimnasio

Puedes ver que este amigo del gimnasio está realmente haciendo ejercicio, y además puedes ver el gimnasio desde el Vision Pro.

Vision Pro desbloquea un Tesla

El auricular funciona con la aplicación de Tesla, permitiendo a los conductores desbloquear sus vehículos desde dentro del Vision Pro. Al menos no están conduciendo (todavía).

Casey Neistat skateboards, viaja en el metro y pide comida

El fenómeno de YouTube, Casey Neistat, llevó su Vision Pro a las calles de la Ciudad de Nueva York.

Otro loco en el metro de Nueva York

Sólo en Nueva York los pasajeros del metro ignorarían a esta persona evidentemente loca escribiendo en el aire en un teclado invisible.

Más sobre Apple Vision Pro: