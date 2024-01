Visión de Manzana Pro: Visión, comodidad y más impresiones de mi última demostraciónTranslation: Visión de Manzana Pro: Visión, comodidad, y más impresiones de mi última demostración

Las preventas de Vision Pro comienzan el viernes, y Apple me invitó a Nueva York esta semana para pasar más tiempo con su primera computadora espacial. Desde el principio, dejaré claro que esto no es una revisión. Mi demo hoy duró alrededor de 30 minutos, lo que no es suficiente para sacar conclusiones firmes. Estén atentos para una revisión completa en el futuro. Dicho esto, tengo muchos pensamientos e impresiones que quiero compartir sobre mi demostración más reciente. Antes de leer esto, ¡eche un vistazo a mi primera experiencia con Vision Pro en la WWDC del año pasado! Vision Pro: comodidad, ajuste y tamaño Lo más importante de Vision Pro es la comodidad. Para empezar, escaneé mi cabeza usando un proceso que es algo similar a configurar Face ID en un nuevo iPhone. Mira hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, y completa ese proceso dos veces. Este es el mismo proceso que las personas que pre-ordenen Vision Pro el viernes pasarán. Con Vision Pro, Apple incluye dos bandas en la caja: la Solo Knit Band y la Dual Loop Band. Ambas opciones estuvieron disponibles durante mi demo, pero Apple sugirió que usara la Dual Loop Band. Durante mi demostración de la WWDC, usé la Solo Knit Band y una correa superior diferente. Esta ya no es una opción, ya que Apple en su lugar opta por ofrecer la Solo Knit Band o una banda Dual Loop Band separada con un diseño diferente. Si bien la Solo Knit Band es absolutamente la opción más estéticamente agradable, la Dual Loop Band hizo un gran trabajo al distribuir el peso de Vision Pro. Me llevó unos cuantos intentos ajustar el tamaño de cada una de las dos bandas a mi gusto, pero una vez que encontré el punto dulce, no tuve que ajustarlo nuevamente. ¿Vision Pro es pesado? Sí, absolutamente. Se siente pesado en las manos cuando lo levantas y se siente pesado cuando está sujeto a tu cara, al menos al principio. En mi experiencia, noté el peso al comienzo de mi demostración, pero gradualmente desapareció a medida que me acostumbré a lo largo de los 30 minutos de la demostración. No me vi tan afectado por el peso de Vision Pro como otras personas que experimentaron la misma demostración. Tal vez sea porque estoy acostumbrado a usar AirPods Max durante varias horas todos los días, o tal vez sea porque tengo la cabeza grande. ¿Quién sabe? Puedes ver algunas imágenes que Apple tomó de mí mientras usaba Vision Pro arriba. Creo que es difícil que alguien luzca normal mientras usa esto. Puedes ver dónde mi cabello está ligeramente atrapado en el frente, pero no lo noté hasta que vi las fotos después del hecho. Tengo muchas ganas de pasar un tiempo prolongado con Vision Pro para tener una mejor idea de su comodidad. ¿Será agradable sentarse y ver una película de 2.5 horas con Vision Pro atado a tu cara? Creo que sí, especialmente si te inclinas hacia atrás, pero aún no estoy sacando conclusiones firmes. Vision Pro es mucho “tu experiencia puede variar”. Se sentirá genial en la cabeza de algunas personas y no tan genial en otras. En muchas formas, es similar a los AirPods y AirPods Pro. Algunas personas simplemente no pueden usar las puntas en la oreja de los AirPods Pro. Es algo con lo que Apple tendrá que lidiar a medida que avanza el tiempo y lanza futuras iteraciones de Vision Pro. Mientras tanto, estoy muy contento de que Apple incluya dos opciones de correa diferentes en la caja con Vision Pro. Esperemos que esto aumente las posibilidades de que las personas encuentren un ajuste cómodo para ellos.

visionOS: Gestos, aplicaciones, productividad y más Adentrándome en visionOS, me sorprendió lo bien que recordaba los gestos que aprendí por primera vez en la WWDC. Creo que esto dice mucho sobre el pensamiento que Apple puso en la intuición de Vision Pro. Hay una curva de aprendizaje, pero una vez que aprendes los diferentes métodos de interactividad, viene naturalmente. Es muy similar a andar en bicicleta. Como escribí durante mi resumen inicial de Vision Pro el año pasado, uno de los aspectos más impresionantes de Vision Pro es lo bien que puede reconocer los gestos de las manos. Puede que veas imágenes de personas usando Vision Pro y supongas que debes tener las manos extendidas frente a ti mientras realizas los diferentes gestos. Esto no es realmente así. Podría tener las manos descansando en mi regazo, aparentemente fuera de la vista del visor. Aun así, Vision Pro podía detectar cualquier gesto y responder instantáneamente. Una de las cosas que me emocionaba más probar era el teclado visionOS, lo cual no se me permitió en la WWDC. Básicamente, hay dos formas de interactuar con el teclado visionOS. Puedes llegar y escribir en él “presionando” las teclas en el teclado virtual que flota frente a ti. O, puedes mirar cada tecla y tocar tu dedo índice y pulgar juntos, como haces en otros lugares en visionOS. Usé el teclado en Safari para escribir “9to5Mac.com,” que ciertamente no es el dominio más fácil de escribir, dado que tienes que cambiar entre los números. También usé la dictado para visitar “Apple.com,” lo cual fue un proceso sorprendentemente rápido. Definitivamente no podría escribir esta historia con el teclado visionOS. Eso requeriría un teclado Bluetooth externo. Sin embargo, podría usar el teclado visionOS para enviar rápidamente un iMessage o apuntar algo en la aplicación Notas. Ciertamente no es un “completo fracaso” como algunos otros han sugerido. En Keynote, me sumergí en el Teatro Steve Jobs para imaginarme en el escenario preparándome para un evento de habla importante. Mis diapositivas aparecieron frente a mí, lo que me permitió hacer referencia a ellas y ver mis notas. Aunque hay una colección de aplicaciones creadas específicamente para visionOS, Vision Pro también podrá ejecutar aplicaciones de iPad (a menos que el desarrollador decida no participar). Probé la aplicación Yummly para iPad en Vision Pro y funcionó bastante bien. Puedes ajustar el tamaño de la ventana, moverlo libremente en el paisaje y colocarlo junto a aplicaciones diseñadas para Vision Pro. Estas aplicaciones aparecen en una carpeta de “Aplicaciones compatibles” dedicada en la pantalla de inicio de visionOS. Una vez que tenía varias ventanas abiertas al mismo tiempo y estaba listo para terminar, simplemente dije: “Siri, cierra todo” y todas las ventanas flotantes desaparecieron.

Fotos y videos espaciales Los videos espaciales continúan siendo uno de los aspectos más impresionantes de Vision Pro. Quedé impresionado por la función cuando pasé tiempo con Vision Pro en la WWDC, y aún más esta vez. Durante mi demostración, vi algunas fotos espaciales y videos espaciales. Algunos de los videos espaciales se grabaron en iPhone, mientras que otros se grabaron en Vision Pro. Hay una clara diferencia en calidad entre los dos, con los que se grabaron en Vision Pro teniendo más profundidad gracias a la cámara 3D. Aún así, los resultados del iPhone 15 Pro Max eran bastante convincentes. En la WWDC, no teníamos idea de que el iPhone 15 Pro sería capaz de grabar videos espaciales. En cambio, Apple nos había llevado a creer que solo podías capturar videos espaciales mientras usabas Vision Pro. Esto realmente moderó mi entusiasmo por los videos espaciales. ¿Realmente me pondría Vision Pro para caminar y tomar videos espaciales? Probablemente no. Pero ahora sabemos que los videos espaciales se pueden grabar con iPhone 15 Pro. Eso es un gran problema y hace que los videos espaciales sean una función de Vision Pro mucho más atractiva. Ya me encuentro deseando tener una biblioteca más grande de videos espaciales. Planeo hacer de esto una prioridad para tomar más videos espaciales en el futuro.

Contenido Apple me mostró el (casi) mismo sizzle reel de videos inmersivos que me mostró en la WWDC, aunque noté que el clip de un juego de la NBA se había eliminado. Los videos inmersivos de Apple son increíblemente impresionantes, pero la gran pregunta es cuántos de esos videos realmente están por llegar. Mi video inmersivo favorito es “Alicia Keys: Sala de ensayos,” que te lleva dentro de un estudio de música con Alicia Keys…