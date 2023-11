Ver finalistas de los premios de la App Store de Apple 2023

Con el 2023 llegando rápidamente a su fin, Apple acaba de anunciar a sus finalistas para los Premios de la App Store. Aquí están las casi 40 aplicaciones seleccionadas. Los ganadores serán anunciados más tarde este año.

Finalistas a la Mejor Aplicación del Año para iPhone

AllTrails: Hike, Bike & Run
Duolingo – Language Lessons
Flighty – Live Flight Tracker

Finalistas al Mejor Juego del Año para iPhone

Afterplace
Honkai: Star Rail
Vampire Survivors

Finalistas a la Mejor Aplicación del Año para iPad

Concepts
DaVinci Resolve for iPad
Prêt-à-Makeup

Finalistas al Mejor Juego del Año para iPad

Lost in Play
Pocket City 2

Finalistas a la Mejor Aplicación del Año para Mac

Portal – Immersive Escapes
Photomator – Photo Editor
Linearity Curve Graphic Design

Finalistas al Mejor Juego del Año para Mac

ELEX II
Lies of P
Return to Monkey Island

Finalistas a la Mejor Aplicación del Año para Apple Watch

Planny • Daily Planner
SmartGym: Gym & Home Workouts
Tide Guide: Charts & Tables

Finalistas a la Mejor Aplicación del Año para Apple TV

Bugsnax
FitOn Workouts & Fitness Plans
MUBI: Stream Great Cinema

Finalistas al Mejor Juego del Año para Apple Arcade

Cityscapes: Sim Builder
Hello Kitty Island Adventure
stitch.

Finalistas de Impacto Cultural

balance — Menopausia Support
Copilot: Track & Budget Money
Endling
Finding Hannah
How to Say Goodbye
Pok Pok | Montessori Preschool
Proloquo
Rebel Girls
Too Good To Go: End Food Waste
Unpacking