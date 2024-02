Venezuela ordena cierre de oficina de derechos humanos de la ONU y salida de su personal en 3 días

CARACAS, Venezuela (AP) — El gobierno de Venezuela ordenó el jueves a la oficina local de la ONU para los derechos humanos suspender sus operaciones y dio a su personal 72 horas para abandonar el país, acusando a la oficina de promover la oposición al país sudamericano.

El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, anunció la decisión en una conferencia de prensa en Caracas, la capital. El anuncio de Gil se produjo tras la detención del abogado de derechos humanos Rocio San Miguel, lo que desató una ola de críticas dentro y fuera del país sudamericano.

Gil dijo que la oficina, la oficina de asesoramiento técnico local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, había sido utilizada por la comunidad internacional “para mantener un discurso” en contra de Venezuela.

No quedaba claro de inmediato si el gobierno venezolano había notificado directamente a las Naciones Unidas su orden de cerrar la oficina.

San Miguel fue detenida el viernes en el aeropuerto de Caracas mientras ella y su hija esperaban un vuelo a Miami. Las autoridades no reconocieron su detención hasta el domingo y, hasta el miércoles, su abogado no había podido reunirse con ella.

El fiscal general Tarek William Saab dijo a principios de la semana que ella está detenida en la prisión de El Helicoide, una institución infame para presos políticos.

La hija de San Miguel, su ex esposo, dos hermanos y su ex pareja también fueron detenidos después de su arresto. De ellos, solo su ex pareja sigue bajo custodia.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza, expresó el martes “profunda preocupación” por la detención de San Miguel

En un tuit, la oficina instó a “su liberación inmediata” y al respeto de su derecho a la defensa legal. Aproximadamente una hora antes del anuncio de Gil, la agencia de la ONU llamó al respeto de “las garantías de debido proceso, incluido el derecho a la defensa” en su caso.