Utilice esta “consolidación saludable” para comprar jugadas de IA, dice Moore de BlackRock

La reciente debilidad en el mercado no debería disuadir a los inversores de encontrar oportunidades, especialmente en compañías relacionadas con la inteligencia artificial, según Kate Moore de BlackRock. Las acciones han comenzado en rojo el nuevo trimestre, con el S&P 500 bajando casi un 4% este mes, debido a las preocupaciones de que las tasas de interés se mantendrán altas por más tiempo y que el conflicto en Medio Oriente podría escalar. El Dow Jones y el S&P 500 cayeron por segunda semana consecutiva la semana pasada. También se ha producido un retroceso en las acciones de las ” Siete Magníficas ” así como en los fabricantes de semiconductores, como Advanced Micro Devices, que ayudaron a impulsar el rally impulsado por la IA desde finales de octubre. Pero la última caída no es señal de un mercado mediocre, según Moore, quien es la jefa de estrategia temática para el equipo de inversión en asignación global de BlackRock. “Creo que una consolidación saludable después de un retorno extremadamente fuerte en el primer trimestre es completamente justa, y no cambia los fundamentos”, dijo Moore en una entrevista. Un clima macroeconómico “favorable” debería respaldar rendimientos bursátiles más sólidos durante el resto del año. Hay una considerable cantidad de potencial alcista por recorrer. Dicho esto, no va a ser un camino sencillo”, agregó. Moore ve una oportunidad en dos de los temas de mayor convicción de BlackRock: las compañías de software relacionadas con la IA y los semiconductores, y los productores y mineros globales de materias primas, especialmente los relacionados con el cobre. “Somos muy optimistas sobre la demanda continuada de la IA y las tecnologías relacionadas con la IA. Veo mucho potencial alcista en las compañías de software, y creo que estamos en las etapas iniciales del ciclo de semiconductores”, dijo Moore, agregando que, “después de la falta significativa de atención por parte de los inversores en los últimos trimestres, creo que tiene sentido echar un buen vistazo a las compañías que producen materiales necesarios para la transición energética, para la IA y los avances tecnológicos, y que están operando a … valoraciones muy atractivas”. A medida que llegan los informes de ganancias del primer trimestre, Moore cree que se avecina un beneficio corporativo “sólido”, esperando que las empresas confirmen y aumenten sus previsiones a medida que se centran en los esfuerzos de reducción de costos y en el crecimiento de las ganancias, especialmente a medida que el gasto del consumidor demuestra ser resistente y la inflación disminuye. Espera una mejor amplitud en términos de crecimiento de las ganancias este trimestre, lo que debería respaldar la confianza a largo plazo de los inversores en el mercado de valores.