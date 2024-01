Una mirada al interior de una Gaza devastada

Para samano un hogar para la población palestina, esta casa se ha convertido en un cuartel militar improvisado del ejército israelí ubicado en el borde de Bureij, una ciudad en ruinas en la región central de Gaza.

Botellas de esmalte de uñas, perfume y gel para el cabello permanecen sin tocar en un estante. Una colección de imanes para refrigerador decora el marco de un espejo. A través de una ventana, se puede ver ropa colgada de la línea de lavado de un vecino, meciéndose suavemente en la brisa.

Independientemente de los dispositivos de casa, la casa ahora tiene una nueva función, como un cuartel militar israelí improvisado.

Dentro de la casa, se ha convertido en un espacio de vida y almacén de las fuerzas de Israel.

Desde que las fuerzas terrestres israelíes recientemente lucharon para adentrarse en esta parte de Gaza central, una unidad de la Brigada 188 del ejército ha tomado el control del edificio, utilizándolo como dormitorio, almacén y punto de observación.

El lunes, algunos soldados esperaban órdenes en el salón de la planta baja, o vigilaban desde la terraza de arriba. Una habitación estaba abarrotada con las mochilas y el equipamiento de los soldados.

Las paredes de la casa estaban marcadas con graffiti en hebreo. Uno de los mensajes decía “El pueblo de Israel”, escrito en aerosol negro.

El pueblo de Gaza no estaba en ninguna parte a la vista.

La casa era emblemática del páramo en ruinas que dos periodistas de The New York Times presenciaron durante un recorrido de tres horas con soldados israelíes a través de Gaza el lunes por la mañana.

Desde que Hamás y otros grupos armados palestinos atacaron a Israel el 7 de octubre, matando a unas 1200 personas, según funcionarios, Israel ha estado bombardeando Gaza desde el aire y ha capturado gran parte en el suelo, lo que ha causado muerte y destrucción generalizadas.

Aproximadamente 23,000 gazatíes han muerto en la campaña israelí, según funcionarios de Gaza, aproximadamente el 1 por ciento de la población. Más del 80 por ciento de los residentes en el enclave han sido desplazados, según las Naciones Unidas. Alrededor del 60 por ciento de los edificios han sido dañados, dijo también la ONU.