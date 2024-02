Una escena postapocalíptica mientras un periodista de IDF viaja a través del camino de la guerra

El periodista Mark Patinkin viaja a Gaza dentro de la Franja de Gaza —

Una bomba llamativa marca el punto de cambio para los periodistas que lo cubren.—

Mark Patinkin fue enviado a la franja de Gaza por The Providence Journal para cubrir la violencia desde el punto de vista de su implicación en el conflicto. La lluvia cayó con fuerza la mañana que debía entrar en Gaza, proveniente del Mediterráneo como es habitual, y quizás fue mejor que así fuera. Dicen que a menudo hace demasiado frío o calor o está húmedo en una guerra, por lo que quizás esta era la forma de verlo.

Pero para el momento en que una docena de periodistas nos reunimos a las 10 a.m. en un punto de despliegue justo fuera de la franja, la tormenta ha pasado, el cielo plomizo, el aire lo suficientemente fresco como para estar agradecido por la capa adicional de los chalecos antibalas requeridos.

Es la primera vez que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) han llevado a reporteros al interior en tres semanas, más o menos. Una de nuestras paradas será un túnel destruido la noche anterior. Corría desde el cercano campo de refugiados de Khan Yunis, donde ahora la lucha es intensa, bajo la tierra de nadie cerca de la valla fronteriza, terminando tan cerca que solo tomó minutos para que decenas de miembros de Hamas cargaran a Israel en ese terrible día. Eso es lo único para lo que se usó el túnel.

El encargado asignado es el Teniente Coronel Anshi, solo nombres, un amable tipo tecnológico en la vida civil que, al igual que innumerables israelíes, ha sido llamado a la guerra. Entre los reunidos para el embebido hay corresponsales de CBS y Fox News, así como colegas de otros países. Anshi nos pide que apaguemos las ubicaciones de nuestros teléfonos; nadie quiere una sorpresa.

Nos apretujamos en un par de Humvees de bancada lateral y comenzamos a recorrer la frontera a nuestra izquierda, atravesando charcos y lodo arenoso. A la derecha hay abundantes plantaciones de plátano que pertenecen a un kibutz cercano donde docenas de personas fueron asesinadas, y cada vez que los soldados pasan por allí, se les recuerda por qué están allí.

Cada pocos segundos, vehículos militares nos pasan a gran velocidad en sentido contrario, saliendo. A los soldados de combate israelíes no les gusta conducir lentamente. Nuestro Humvee tiene un techo de lona, lados abiertos y una ametralladora montada al frente. Se tambalea a medida que avanzamos, el viento soplando ruidosamente a nuestro alrededor. De repente, nos giramos a la izquierda a través de una brecha en la valla.

El teniente coronel Anshi pronto nos dirá que es una de las aperturas muy afectada por Hamas en su camino de entrada. No puedes evitar notar la ironía de que Israel la esté usando ahora para contraatacar.

A lo lejos, el humo se eleva desde un campo de batalla en Gaza. El lado de Gaza es un terreno abierto, lleno de malezas y sin árboles, dejado en barbecho como una zona clara. Pronto nos detenemos en un lugar con grandes montones de tierra, excavados para revelar el túnel debajo. “Bienvenidos a Gaza”, dice Anshi.

Hasta ahora, porque no hay edificios, no veo las imágenes familiares de la distopía. Pero Anshi dice que llegaremos allí. En ese momento, se escucha un estruendo enorme, un misil disparado por un helicóptero, dice él. La línea del frente, explica Anshi, está a menos de una milla de distancia en el denso Khan Yunis. Una hora más tarde, escucharía un sonido de guerra más inquietante.

Hay una empinada rampa de tierra hasta la abertura del túnel, soldados apostados a lo largo para ayudarnos a bajar. “Nos sorprendió el alcance de esto”, dice Anshi. Se extiende hasta Khan Yunis, luego conecta con el “metro” de Gaza.

Dos a dos, bajamos para verlo, hundiéndonos los botas en la profunda tierra suelta. Cuando llego al fondo, un fornido soldado llamado Mayor Nir está junto a él. “Está tan cerca de la frontera”, le digo.

El mayor Nir niega con la cabeza. “No está cerca de la frontera”, dice, “está en la frontera”.

Has escuchado el sonido que es más inquietante que las explosiones, aunque no tan fuerte. Es disparos de armas automáticas, más cerca de lo que esperaba. No para durante muchos minutos e imaginas cómo debe ser ese tipo de lucha.

Tres soldados de las FDI están sobre el túnel excavado. “Es un enfrentamiento”, dice Anshi. “No hay grandes armaduras contra armaduras. Son dos terroristas saliendo de un agujero y disparando.” “¿Qué tan cerca?”, Pregunto.

“Veinte a 30 metros”, dice él. “O menos. Todo está cerca”.

De hecho, la mayoría de los soldados llevan rifles con culatas cortas para poder mover las armas alrededor de las esquinas sin exponerse demasiado. Así es como se está librando la guerra terrestre aquí.

Al principio, Anshi dice que demasiados israelíes murieron debido a errores. Cuando un civil de Gaza pedía ayuda o un miembro de Hamas se alejaba, las tropas de las FDI corrían hacia ellos. Pero generalmente era una trampa. “Pagamos un alto precio por eso”, dijo Anshi. “Hubo mucho aprendizaje”. Todavía es un dilema, con “civiles” desarmados caminando inocentemente y, luego, corriendo hacia una vivienda donde han escondido armas.

Nos apretamos de nuevo en los Humvees, acelerando hacia nuestra próxima parada, una escuela primaria que Hamas utilizó como base. “Cada escuela”, comenta Anshi. “Cada mezquita. Cada centro de salud”.

Mientras nos dirigimos hacia allá, el terreno cambia y los reporteros caemos en silencio. Hemos entrado en una distopía, un suburbio donde grandes viviendas de piedra con aproximadamente media hectárea en torno a cada una se extienden en un barrio sin árboles de aproximadamente una milla mientras conducimos. Excepto que ahora es postapocalíptico, la mayoría de las casas convertidas en montones de escombros. Es como una escena de tornado, pero peor porque la tierra también está perturbada. Finalmente, nos detenemos en una gran escuela primaria, de tres pisos y dos alas. Se ha convertido en una base de las FDI con muchos soldados y tanques estacionados. Anshi dice que tomaron la escuela de los militantes por la noche y luego la aseguraron, o eso creían. A la siguiente mañana, cuatro miembros de Hamas salieron de un túnel en el sótano que habían pasado por alto y comenzaron a disparar. Dos de sus hombres murieron en segundos. También murieron tres miembros de Hamas, el cuarto escapo de regreso a través del túnel.

Momentos después de esa batalla, mientras Anshi caminaba cerca de una puerta de la escuela, una bala de francotirador atravesó la carne de su brazo izquierdo. “Así es la guerra”, dijo. “Salen de la tierra y aparecen de la nada”.

Es la razón por la que la mayoría de las casas por donde acabamos de pasar fueron destruidas. Eso se queda conmigo como una vista terrible, un barrio hermoso devastado. Pero los soldados israelíes preguntan, ¿qué haces cuando los militantes se esconden en él para matarte?

Me acerco a otro soldado que está tratando de encender un cigarrillo, pero el viento es demasiado fuerte. Lo intenta tres veces antes de que lo consiga. Da su nombre como Bar, 26 años, y dice que estaba de vacaciones en Tailandia el 7 de octubre. Regresó el 8 de octubre, asignado a ayudar a remolcar los autos quemados en el sitio de Nova Music, algunos sin duda con restos humanos, a un punto de encuentro. Los cuerpos de militantes de Hamas todavía estaban en el suelo.

Los abuelos de Bar solían hablarle de judíos asesinados en pogromos en Rusia, lo que le parecía algo del pasado. Pero ahora había sucedido nuevamente y eso, dijo él, es por lo que lucha, para que Israel pueda estar seguro.

En ese momento, hay una explosión tan enorme que las cosas a nuestro alrededor tiemblan. Un soldado dice que fue una bomba de un avión israelí. Estamos a dos millas en Gaza, lo suficientemente cerca de la guerra para que 20 segundos después, el humo difuso de la bomba flote sobre nosotros con un olor a fuegos artificiales.

Anshi…