Tropas gubernamentales masacran a etíopes en sus hogares.

El mes pasado, al menos 45 civiles murieron en redadas casa por casa realizadas por tropas etíopes en la localidad norteña de Merawi, informa el organismo de vigilancia de derechos humanos del país.

Testigos le dijeron a la BBC que entre los asesinados se encontraba una mujer embarazada.

Más tarde, los médicos confirmaron que murió en el hospital.

El gobierno etíope no ha comentado sobre los asesinatos. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea están solicitando una investigación independiente.

Se trata de uno de los peores episodios de violencia en la región de Amhara desde agosto pasado, cuando poderosas milicias locales Fano iniciaron una rebelión en contra de los planes del gobierno de desarmarlas.

Antes de eso, Fano había sido un aliado de las tropas etíopes que luchaban contra su enemigo común: los rebeldes del TPLF en la región vecina de Tigray.

Ahora se ha acordado un acuerdo de paz en Tigray.

Fano no quiere que sus fuerzas sean desbandadas porque temen que quedarían expuestas a ataques de regiones vecinas.

Los residentes de Merawi describen varias horas de intensos combates el 29 de enero entre el ejército y los combatientes de Fano, seguidas por búsquedas casa por casa por parte de oficiales de seguridad etíopes uniformados.

‘Vi cuerpos tendidos en las calles’

Varios testigos hablaron con la BBC el mes pasado bajo condición de anonimato.

“Entraron a la casa de mi hermano… Lo sacaron, junto a 12 personas más, a la calle y los mataron”, contó un obrero a la BBC.

“Los soldados nos amenazaban [y] nos acusaban de albergar a Fano y de proveerles comida”, dijo otro residente, quien afirma que la masacre de civiles fue una venganza por los ataques de las milicias contra las tropas gubernamentales.

Otra testigo está lamentando la muerte de su hermano menor, un funcionario público.

“Estaba con su hijo. Me dijeron que sostuviera al niño. Se llevaron [a mi hermano] y lo mataron.”

Según testigos, la mayoría de los asesinados eran hombres jóvenes.

Uno de los testimonios más perturbadores provino del personal médico, quienes confirmaron a la BBC que “una mujer embarazada estaba entre las asesinadas. Murió después de llegar al hospital”.

Un hombre que logró esconderse durante las redadas en la ciudad de Merawi y luego huir describió las consecuencias.

“Cuando salí al día siguiente, vi cuerpos tendidos en las calles”.

Los detalles sólo han surgido en los últimos días debido a un blackout de internet que ha dificultado la comunicación en la mayor parte de Amhara.

Un total de 45 fallecidos que murieron a manos de las tropas gubernamentales han sido identificados, dijo el martes la Comisión Etíope de Derechos Humanos (EHRC), “sin embargo, se puede suponer que el número de víctimas es aún mayor”.

La semana pasada, los miembros del parlamento etíope votaron a favor de extender el estado de emergencia actualmente en vigor en Amhara -la segunda región más poblada del país- por otros cuatro meses.

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han expresado su preocupación por la medida, que se produce en medio de intensos combates en curso entre las milicias de Fano y el ejército.

Map

En su apogeo, las milicias locales de Amhara controlaron brevemente un importante aeropuerto y tomaron la mayoría de las principales ciudades de la región.

Desde entonces, el ejército ha recuperado el control de las ciudades más grandes, pero los enfrentamientos continúan reportándose en pueblos rurales y ciudades más pequeñas como Merawi.

Se han utilizado ataques con drones y artillería pesada en Amhara, donde la violencia ha creado un amplio sentido de ansiedad.

Un funcionario público en Bure, otra pequeña ciudad que ha visto choques frecuentes en las últimas semanas, le dijo a la BBC que las oficinas gubernamentales no han estado operando plenamente durante meses debido al conflicto.

“Disparan armas pesadas al azar y a veces [la violencia] continúa por horas”.

Según la ONU, objetivos civiles, incluido un recinto escolar y una estación de autobuses, fueron impactados por drones en diciembre.

En ese momento, el gobierno central de Etiopía negó el objetivo de civiles, pero prometió utilizar todas las herramientas a su disposición para erradicar a quienes llamó “extremistas”.

