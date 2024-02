Una aplicación gratuita para iPhone que te proporciona la puntuación rápidamente – Six Colors

El app de deportes de Apple quiere brindarte resultados, rápidamente.

Si sabes algo sobre el Vicepresidente Sénior de Servicios de Apple, probablemente sea esto: a Eddy Cue le encantan los deportes. A menudo se le ve en primera fila en los juegos de los Golden State Warriors y cuando hablé con él la semana pasada, acababa de llegar en avión y seguía emocionado por cómo terminó el Super Bowl la noche anterior en Las Vegas.

Si te encantan los deportes como a Eddy Cue, probablemente también te encuentres tratando de revisar resultados como él, ya sea trabajando hasta tarde, cenando o incluso (como me sucede frecuentemente en las mañanas de fin de semana cuando juega el Arsenal) paseando al perro. Las opciones para ver resultados en el iPhone no son muy buenas, muchas veces me veo usando Google, aunque últimamente también me he estado apoyando en las Actividades en Vivo que se transmiten desde la app de Apple TV.

Resulta que esos resultados, transmitidos desde Apple a la app de TV y al Apple TV, entre otros lugares seleccionados, provienen de una fuente de datos que también le importa mucho a Eddy Cue. Ha estado presionando para que sea lo más cercano a tiempo real tecnológicamente posible, hasta el punto de comparar su teléfono con el marcador en un juego de los Warriors. Y ahora, esa fuente de datos está impulsando la última app de Apple, una app gratuita para iPhone llamada Apple Sports, que se está presentando hoy.

“Solo quiero obtener el resultado maldito del juego”, dice Cue. “Y realmente es difícil de hacer, porque parece que no es la característica principal de nadie”. En un mundo de datos deportivos cada vez más impulsado por la fantasía y las apuestas, Apple no está tratando de construir un complemento a algún otro modelo de negocio de apps. (Hay algunas líneas de apuestas mostradas en la app, pero también hay una configuración en la app de Ajustes para desactivarlas si no quieres verlas).

“Dijimos, ‘Vamos a hacer la mejor app de resultados que puedas hacer’”, afirmó Cue.

Puedes seleccionar los equipos y ligas que sigues, es la misma lista de seguimiento que quizás ya hayas creado en las apps de Noticias o TV, y la vista principal de la app de Apple Sports se puede cambiar de Mis Ligas a Mis Equipos, dependiendo de qué resultados quieras ver. Cuando los juegos están en vivo, se actualizan lo más cerca posible al tiempo real, hasta el reloj marcando el tiempo. También puedes retroceder al día anterior para ver cómo le fue a tu equipo la noche anterior o tocar en Próximos para ver qué sucederá más adelante en la semana.

Al tocar en un juego, se mostrará una tarjeta detallada del juego, con más detalles que incluyen estadísticas y puntuaciones, así como jugada por jugada. (He notado esta misma fuente de datos en esas Actividades en Vivo, que me reciben en una temprana mañana de fin de semana con detalles sobre cada tiro que Arsenal ha fallado).

Cada deporte tiene su propia presentación personalizada, por lo que aunque la app se lance con deportes en temporada actual como baloncesto (NBA y NCAA masculina y femenina), fútbol (MLS, por supuesto, pero también Bundesliga, La Liga, Liga MX, Ligue 1, Premier League y Serie A, ¡pero ¿y la Champions League?!), y hockey (NHL), también soportará béisbol (MLB), y otros fútbol (NWSL) y baloncesto (WNBA) cuando comiencen sus temporadas. Los fanáticos del baloncesto universitario también pueden esperar una actualización con una presentación especial para el torneo de la Locura de Marzo.

La NFL y el fútbol universitario también se admitirán antes de que comiencen sus temporadas, así que si estás preocupado porque no puedes agregar tu equipo de fútbol favorito, relájate, falta mucho para la pretemporada.

Apple Sports también está integrado con apps que ofrecen video en vivo, por lo que puedes cambiar a la app de TV u otras apps conectadas y comenzar a ver el juego en vivo. La app está disponible hoy (21 de febrero) en los EE. UU., Canadá y Reino Unido y requiere iOS 17.2 o posterior.

