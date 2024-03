Un tribunal nigeriano condena a un hombre chino a muerte por matar a su novia.

KADUNA, Nigeria (AP) — Un tribunal nigeriano condenó a muerte el martes a un ciudadano chino después de encontrarlo culpable de matar a su novia, según informó un funcionario gubernamental a The Associated Press, prometiendo recomendar la ejecución si no tiene éxito en apelar el fallo.

Frank Geng-Quangrong fue condenado por un tribunal local en el principal centro económico del norte de Nigeria, el estado de Kano, dijo el Comisionado de Justicia de Kano, Haruna Dederi. Geng-Quangrong se declaró no culpable.

“Esto es una señal de que cualquiera que venga a una sociedad debe estar preparado para cumplir con las leyes vigentes de esa sociedad”, dijo Dederi.

Las sentencias de muerte por delitos capitales son comunes en Nigeria y a veces involucran a extranjeros. Un hombre danés en 2022 fue condenado a morir en la horca por matar a su esposa e hija.

Sin embargo, las ejecuciones rara vez ocurren, ya que requieren la aprobación de los gobernadores estatales. Solo se han firmado dos órdenes de muerte desde 1999, según Inibehe Effiong, abogado nigeriano de derechos humanos.

Se acusó a Geng-Quangrong de apuñalar a su novia, Ummukulsum Sani, de 22 años, en septiembre de 2022 en una residencia de Kano. Los medios locales lo citaron diciendo que la apuñaló en defensa propia.

Tiene hasta tres meses para apelar su sentencia en el Tribunal de Apelaciones de Nigeria.