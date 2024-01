Un niño de otra guerra que hace música para ucranianos.

Cuando el dueño de un club underground en Kiev habló con músicos occidentales para tocar en Ucrania, mucho antes de la guerra, no hubo muchos interesados. Pero un estadounidense de Boston, Mirza Ramic, aceptó la invitación, lo que originó una amistad duradera con el dueño del club, Taras Khimchak. “Seguí regresando”, dijo el Sr. Ramic, de 40 años, en una entrevista en el club, Mezzanine, donde se estaba preparando para una actuación durante una gira reciente en Ucrania. Continuó diciendo, “el país es uno de los lugares que más me ha recibido y me ha apoyado en mi música”. Y especialmente después de la invasión rusa hace dos años, añadió: “Quería venir ahora, para mostrar mi apoyo en estos momentos difíciles”. Como un niño de la guerra él mismo, su música trata de enfrentar conflictos y otras tristezas. La música ha sido una herramienta vital en navegar por sus experiencias de vida.

Son muchos los admiradores del Sr. Ramic en Rusia también, así como sus amigos rusos, incluido su promotor en Moscú, que abandonó su país natal en protesta por la guerra en Ucrania. Dijo que ha tratado de imaginarse el dilema de su propia contraparte, cómo habría sentido él, como bosnio, hacia un serbio que estaba en contra de la guerra. Pero desde la invasión, decidió no tocar en Rusia por respeto a los ucranianos.

La única constante en su vida ha sido la música, y se ha convertido en su principal herramienta para navegar sus experiencias traumáticas. En la entrevista, habló eloquentemente de su vida como refugiado e inmigrante, de la pérdida de su padre, y de su sentido de alienación y la carencia de pertenencia en cualquier lugar.

