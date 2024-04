Un multimillonario del carbón está construyendo la planta de energía limpia más grande del mundo y es cinco veces más grande que París.

Cinco veces el tamaño de París. Visible desde el espacio. La planta de energía más grande del mundo. Suficiente electricidad para alimentar a Suiza.

La escala del proyecto que transforma extensiones de desierto salino en el borde del oeste de la India en una de las fuentes de energía limpia más importantes en cualquier parte del planeta es tan abrumadora que el encargado no puede seguir el ritmo.

“Ni siquiera hago los cálculos más”, dijo Sagar Adani a CNN en una entrevista la semana pasada.

Adani es director ejecutivo de Adani Green Energy Limited (AGEL). También es el sobrino de Gautam Adani, el segundo hombre más rico de Asia, cuya fortuna de $100 mil millones proviene del Grupo Adani, el mayor importador de carbón de la India y un destacado minero de ese combustible sucio. Fundado en 1988, el conglomerado tiene negocios en campos que van desde puertos y plantas de energía térmica hasta medios de comunicación y cemento.

Su unidad de energía limpia AGEL está construyendo la extensa planta de energía solar y eólica en el estado occidental de Gujarat en la India con un costo de aproximadamente $20 mil millones. Será el parque renovable más grande del mundo cuando esté terminado en unos cinco años, y debería generar suficiente electricidad limpia para abastecer a 16 millones de hogares indios.

El éxito del Parque de Energía Renovable de Khavda es fundamental para los esfuerzos de la India para reducir la contaminación y alcanzar sus objetivos climáticos al tiempo que satisfacen las crecientes necesidades energéticas de la nación más poblada del mundo y de la economía de más rápido crecimiento. El carbón todavía representa el 70% de la electricidad que genera la India.

Un empleado trabajando en una pala para una turbina eólica producida en una fábrica del Grupo Adani en la ciudad india de Mundra. – Punit Paranjpe /AFP/Getty Images

Situado a solo 12 millas de una de las fronteras más peligrosas del mundo que separa a la India y Pakistán, el parque cubrirá más de 200 millas cuadradas y será la planta de energía más grande del planeta independientemente de la fuente de energía, según AGEL.

“Una región tan grande, una región tan desocupada, no hay vida silvestre, no hay vegetación, no hay habitación. No hay un mejor uso alternativo de esa tierra”, dijo Adani.

Los grandes planes verdes del grupo no se han visto afectados por el agitado año que ha tenido desde enero de 2023, cuando un vendedor en corto estadounidense, Hindenburg Research, lo acusó de participar en fraude durante décadas.

El conglomerado minero de la India a la industria de los medios de comunicación denunció el informe de Hindenburg como “infundado” y “malicioso”. Pero eso no detuvo una sorprendente caída en picado en el mercado de valores que, en un momento, eliminó más de $100 mil millones del valor de sus empresas cotizadas. La fortuna personal de Gautam Adani también sufrió, colapsando en más de $80 mil millones en el mes siguiente a la publicación del informe.

Pero el magnate se ha recuperado desde entonces y el grupo está ahora invirtiendo miles de millones en el sector de la energía limpia.

Planea invertir $100 mil millones en la transición energética durante la próxima década, con un 70% de las inversiones destinadas a energía limpia.

Una necesidad para 1.400 millones de personas

El cambio hacia la energía limpia del Grupo Adani llega en un momento en que la India se ha fijado metas climáticas ambiciosas. El primer ministro Narendra Modi ha prometido que fuentes renovables como la energía solar y eólica cubrirán el 50% de las necesidades energéticas de la India para fines de esta década.

En 2021, Modi prometió que la India alcanzaría cero emisiones netas para el 2070, lo que aún está un par de décadas después de las economías desarrolladas.

El gobierno se ha fijado el objetivo de tener una capacidad de generación de electricidad no fósil de 500 gigavatios (GW) para 2030. AGEL, la mayor empresa de energía renovable del país, tiene como objetivo proporcionar al menos el 9% de eso, con casi 30 GW generados solo en su parque de Khavda en Gujarat.

No hacer la transición hacia la energía renovable no es una opción, dijo Adani.

“No hay otra opción para India más que comenzar a hacer cosas a un tamaño y escala previamente inimaginables”, dijo el joven de 30 años.

Un empleado inspeccionando paneles solares en una fábrica del Grupo Adani en Mundra. – Punit Paranjpe /AFP/Getty Images

Esto se debe a que la demanda de energía va a explotar en los próximos años.

Según datos de la Agencia Internacional de Energía con sede en París (IEA), India es el tercer país con mayor consumo de energía, aunque su consumo de energía y emisiones por persona son menos de la mitad del promedio mundial.

Eso podría cambiar rápidamente. Gracias al aumento de los ingresos, la demanda de energía se ha duplicado desde 2000, y el 80% de ella todavía se cubre con carbón, petróleo y biomasa sólida. En las próximas tres décadas, la economía en rápida expansión verá el mayor crecimiento de la demanda de energía de cualquier país del mundo, dijo la IEA.

“Si la India hace lo que hizo China, si la India hace lo que hizo Europa, si la India hace lo que hizo Estados Unidos, entonces todos estamos destinados a un futuro climático muy, muy sombrío”, dijo Adani, refiriéndose al uso histórico de los combustibles fósiles en esos países desarrollados.

Sus sombrías predicciones no son dramáticas. La India está cómodamente posicionada para crecer a una tasa anual de al menos el 6% en los próximos años, dicen los analistas, y puede convertirse en la tercera economía más grande del mundo antes del final de esta década.

A medida que se desarrolla y se moderniza, su población urbana aumentará drásticamente, lo que llevará a un aumento masivo en la construcción de viviendas, oficinas, tiendas y otros edificios. Según los analistas, India está lista para agregar el equivalente de un Londres a su población urbana cada año durante los próximos 30 años.

Se espera que la demanda de electricidad aumente drásticamente en los próximos años debido a factores que van desde mejores estándares de vida hasta el cambio climático. Este último ha estado alimentando olas de calor mortales en toda la India, y como resultado, la propiedad de aires acondicionados se espera que vea un aumento drástico en los próximos años.

Para 2050, la demanda de electricidad total de la India de los aires acondicionados residenciales superará el consumo de energía total en toda África hoy, dijo la IEA.

La India no puede depender de los combustibles fósiles para sus crecientes necesidades sin consecuencias desastrosas para los esfuerzos para abordar la crisis climática.

“Si imagina que se añaden 800 GW de capacidad térmica de carbón … esto por sí solo matará todas las demás iniciativas de energía sostenible en todo el mundo, en términos de emisiones de carbono”, dijo Adani.

Un trabajador pasando junto a filas de paneles solares en el Parque de Energía Renovable de Khavda. – Punit Paranjpe /AFP/Getty Images

Ambos lados de la calle

Los planes verdes del conglomerado son impresionantes, pero los expertos en clima critican sus continuas inversiones masivas en combustibles fósiles.

“[Gautam] Adani continúa caminando por ambos lados de la calle”, dijo Tim Buckley, director del grupo de expertos con sede en Sídney Climate Energy Finance.

El Grupo Adani no solo es uno de los mayores desarrolladores y operadores de minas de carbón en la India, sino que también opera la controvertida Mina de Carbón Carmichael en Australia, que ha enfrentado una feroz oposición de los activistas del cambio climático que dicen que es una “sentencia de muerte” para la Gran Barrera de Coral.

“En lugar de invertir miles de millones en nuevos proyectos de combustibles fósiles, la India estaría mucho mejor si Adani pusiera el 100% de sus esfuerzos y recursos en desarrollar tecnologías de emisiones cero de bajo costo”, agregó Buckley.

Esa no es una opción en este momento, dijo Adani.

Otra vista del Parque de Energía Renovable de Khavda – Punit Paranjpe /AFP/Getty Images

Más de 600 millones de personas en la India estarán “ingresando a la clase media e ingresos superiores durante la próxima década, década y media”, dijo. “No se les puede privar de las necesidades básicas de energía”.

Todos estarían felices si pudiéramos “que el 100% de eso se proporcionara a partir de fuentes de energía sostenibles … [pero] … prácticamente, esa no es una opción” en este momento, agregó.

También dijo que los activistas en países desarrollados, que históricamente emitieron más gases de efecto invernadero, a menudo no pueden entender el desafío abrumador que enfrenta la India para hacer crecer su economía e industria de energía limpia al mismo tiempo.

“Creo que también es muy importante respetar el hecho de que cada país tiene su propio derecho a garantizar que las personas de su propio país estén bien atendidas desde una perspectiva energética”, dijo Adani.

“Entonces, ¿la India está usando un poco de carbón? Sí, por supuesto, la India sí lo está. Pero ¿la India está utilizando una cantidad masiva de energías renovables? Sí, no hay duda”, agregó

