Un general ucraniano supervisando operaciones de drones navales explosivos: perseguir barcos de guerra rusos se siente como “cazar presas”

Ucrania ha confiado en gran medida en su arsenal de drones navales para causar dolores de cabeza a la Flota del Mar Negro de Rusia.

Estos sistemas explosivos se han utilizado para dañar y destruir docenas de buques de guerra.

Un general ucraniano que supervisa algunas de las operaciones dijo que es como “cazar presas”.

Para al menos un general ucraniano, ir tras los barcos de guerra rusos con botes de drones explosivos es más que simplemente golpear al enemigo.

“Te sientes como un cazador, cazando presas. Mientras que el enemigo sea una bestia, lo cazaremos”, dijo el Gral. Brig. Ivan Lukashevych. “Solo puedes comunicarte con una persona, no con un animal que está tratando de matarte”.

Lukashevych sirve en el Servicio de Seguridad de Ucrania, o SBU, y lidera un equipo responsable de llevar a cabo ataques de drones navales a los barcos de guerra rusos y la infraestructura en el Mar Negro y sus alrededores.

“Para el jefe de una operación o para un operador de drones marinos, las emociones son superfluas. Bajo su influencia, se puede cometer un error”, dijo en declaraciones traducidas a Business Insider. “No podemos permitirnos eso, necesitamos una mente sobria”.

Un dron Sea Baby. UNITED24 / Gobierno ucraniano

Lukashevych dijo que como parte de estos esfuerzos, el SBU está trabajando “para reducir al mínimo el factor humano”.

Para hacerlo, especialistas en tecnología del Ministerio de Transformación Digital de Ucrania se han asociado con el servicio de seguridad para implementar inteligencia artificial en la planificación de operaciones navales y analizar el entorno general del Mar Negro.

Desde el comienzo de la invasión a gran escala de Rusia hace más de dos años, Ucrania ha carecido de una marina adecuada. Para compensar esta deficiencia, el país buscó desarrollar lo que llama “la primera flota de drones navales del mundo”. Estos sistemas mortales se introdujeron por primera vez en 2022, ya que Kyiv buscaba debilitar el control de Moscú sobre el Mar Negro.

“Analizamos la mejor forma de llegar a la flota rusa; qué medios y métodos serían apropiados. Así surgió gradualmente la idea de fabricar un vehículo no tripulado”, dijo Lukashevych.

Una serie de cuatro imágenes fijas de un video compartido por Inteligencia de Defensa de Ucrania que afirma mostrar el hundimiento de la corbeta Ivanovets durante un ataque nocturno el 31 de enero de 2024. Inteligencia de Defensa de Ucrania

En los entornos donde operarían los drones, “los rusos no tienen medios técnicos para detectarnos”, dijo el general. “La ecolocación y el radar no funcionan aquí, y decidimos que los drones navales no deberían ser más altos que un metro ni más profundos que un metro”.

El programa de drones navales de Ucrania se centra en un vehículo superficial no tripulado, o USV, llamado Sea Baby, y Kyiv actualmente está tratando de construir un arsenal de estos sistemas para el SBU, incluso a través de donaciones y recaudación de fondos.

Estos drones se han utilizado para causar estragos en la Flota del Mar Negro de Rusia, dañando y destruyendo buques de guerra e infraestructura crítica en la región. Aunque Moscú ha intentado adaptarse a la amenaza, e incluso ha encontrado cierto éxito en defenderse contra los drones, en última instancia no ha podido detener a los drones que causan daño a su flota.

En esta foto publicada por el Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el 21 de julio de 2023, los buques de guerra de la Flota del Mar Negro de Moscú navegan durante un ejercicio naval. Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia a través de AP

Como resultado de estos devastadores ataques, Ucrania ha alejado a parte de la Flota del Mar Negro de su sede en Sebastopol, una ciudad en la esquina suroeste de la península de Crimea ocupada, al otro lado del mar, a Novorossiysk en el oeste de Rusia. Las fuerzas de Kyiv también han abierto un corredor marítimo, permitiendo que se reanuden las exportaciones y asegurando otro de sus objetivos.

Entre tanto, los drones Sea Baby han evolucionado mucho desde los modelos originales desplegados en 2022, dijo Lukashevych. Desde entonces, han sido equipados con cabezas explosivas más grandes, son ahora más resistentes para poder navegar en olas más altas y son capaces de cubrir una distancia de aproximadamente 600 millas, casi tres veces la distancia entre Odesa, una ciudad costera del sur de Ucrania, y Sebastopol, a lo largo de la costa de Crimea.

Lukashevych dijo que Rusia es muy consciente de la amenaza que representan los Sea Babies, pero Ucrania constantemente intenta estar varios pasos por delante de Moscú. El SBU, dijo, está “probando y mejorando constantemente sus invenciones para ser proactivo”.

“Estamos en guerra y cumplimos la tarea establecida” por el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, agregó. “No solo estamos alejando a la flota enemiga, sino que la estamos destruyendo”.

Leer el artículo original en Business Insider