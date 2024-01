Un estudio encuentra que los programas de bienestar en el lugar de trabajo tienen poco beneficio.

Los servicios de salud mental para empleados se han convertido en una industria multimillonaria. Los nuevos contratados, una vez que han encontrado los baños y se han inscrito en los planes de 401 (k), se encuentran con una variedad de soluciones digitales para el bienestar, seminarios de atención plena, clases de masajes, talleres de resiliencia, sesiones de entrenamiento y aplicaciones para dormir.

Estos programas son motivo de orgullo para los departamentos de recursos humanos progresistas, evidencia de que los empleadores se preocupan por sus trabajadores. Pero un investigador británico que analizó las respuestas de la encuesta de 46,336 empleados en empresas que ofrecían tales programas encontró que las personas que participaron en ellos no estaban en mejor situación que los colegas que no lo hicieron. Si bien estas conclusiones cuestionan prácticas comunes, señalaron los investigadores, no fueron una sorpresa.

“Los empleadores quieren que se les vea haciendo algo, pero no quieren mirar de cerca ni cambiar la forma en que se organiza el trabajo,” dijo Tony D. LaMontagne, profesor de trabajo, salud y bienestar en la Universidad Deakin en Melbourne, Australia, que no estuvo involucrado en el estudio.

Los funcionarios de salud mental en el lugar de trabajo pueden enviar el mensaje de que “si participas en estos programas y aún te sientes estresado, debe ser tu culpa,” dijo el Sr. LaMontagne. “Las personas que no tienen una vista crítica pueden interiorizar ese fracaso: ‘Entonces realmente soy un perdedor'”.

Además, dijo, hay evidencia sólida de que prácticas como la atención plena pueden tener un efecto positivo. Los estudios controlados han demostrado consistentemente una disminución del estrés y la reducción del ansiedad y la depresión después del entrenamiento de atención plena.

Los beneficios mediocres que encontró el Dr. Fleming pueden reflejar variaciones en las ofertas, dijo Larissa Bartlett, investigadora en la Universidad de Tasmania que ha diseñado e impartido programas de atención plena. Las intervenciones “ligeras” como las aplicaciones, agregó, generalmente son menos efectivas que las capacitaciones uno a uno o en grupo.

Además, el Dr. Fleming dijo que estaba al tanto del cúmulo de investigaciones que apoyan la efectividad de los tratamientos, pero que nunca había estado tan convencido por los hallazgos muy positivos, dado que los datos provienen de pruebas controladas en las que el tratamiento se implementa muy bien, algo que puede no ser el caso en los programas proporcionados por el empleador.