Un asiento en primera fila mientras mi país se desmorona.

Como periodista no debo llorar cuando estoy cubriendo historias, pero he estado llorando mucho últimamente.

Antes de diciembre, cuando viajé en un viaje de reportaje desde mi casa en la ciudad sudanesa de Omdurmán – justo al otro lado del río desde la capital, Jartum – las únicas personas que veía desde mi ventana eran aquellas que llevaban los cuerpos de sus seres queridos en hombros.

Buscaban un espacio en la carretera para enterrar los cadáveres, ya que ir a un cementerio adecuado era demasiado peligroso.

Los civiles muertos, muchos asesinados por balas y proyectiles, eran daños colaterales de una guerra que comenzó exactamente hace un año, cuando los dos principales hombres del ejército de Sudán entraron en conflicto sobre el futuro político del país, después de tomar el poder juntos en un golpe de estado en 2021.

He perdido muchos amigos y conocidos.

El bullicio de mi vecindario de clase trabajadora y unido fue reemplazado por el silencio, a veces interrumpido por el sonido de un avión militar que anunciaba un ataque aéreo, ya que el ejército apuntaba a un área controlada por combatientes del grupo paramilitar rival Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

La gente huía de sus hogares temiendo ser alcanzados por los ataques.

El 15 de abril del año pasado, recuerdo haber esperado cortar el ayuno de Ramadán por la noche con algunos colegas periodistas. Más tarde planeaba reunirme con un amigo de la infancia que había vuelto a ver.

Nunca nos encontramos y hasta el día de hoy no lo he vuelto a ver. Él dejó el país mientras yo me quedé.

“Esperábamos que la guerra terminara pronto, creyendo que quizás la comunidad internacional intervendría para detener esta locura”, Fuente: Zeinab Mohammed Salih, Descripción de la fuente: Periodista sudanesa, Imagen: Zeinab Mohammed Salih

Empecé a sentirme inquieta esa mañana cuando comencé a ver publicaciones en las redes sociales sobre ataques de RSF cerca de la ciudad. Luego leí sobre enfrentamientos en el aeropuerto internacional. Todavía pensaba que la violencia se detendría.

Pero cuando un tercer amigo publicó que había combates en el palacio presidencial, supe que esto era una guerra.

Mientras muchos otros decidieron abandonar la ciudad, mi familia y yo nos quedamos. Esperábamos que la guerra terminara pronto, creyendo que quizás la comunidad internacional intervendría para detener esta locura, pero el sufrimiento del pueblo sudanés parecía ser ignorado.

Los residentes no solo temían los combates callejeros que tenían lugar, sino también a los hombres armados – de ambos bandos – que venían a saquear. Saqueaban casas, llevándose todo, desde automóviles hasta cucharas.

He vuelto a Omdurmán pero no he podido llegar a mi casa. He recibido informes de que incluso sus puertas y ventanas han sido arrancadas y llevadas lejos.

A medida que la guerra continuaba, la gente comenzaba a verse más delgada y pálida, debido a la escasez de alimentos y bebidas, ya que poca ayuda llegaba a la ciudad. El único mercado pequeño de mi vecindario fue alcanzado por ataques aéreos mientras el ejército intentaba expulsar a las RSF.

Los hospitales restantes solo estaban tratando a los heridos en combate, aquellos con otras condiciones no estaban siendo atendidos. Mi abuela diabética murió porque no podía recibir tratamiento.

Yo también me puse muy enferma por falta de comida.

La única clínica que funcionaba estaba a 30 minutos a pie.

Mi primo me acompañó y tuve que detenerme a la sombra cada dos minutos, pues mi energía se agotaba.

El único médico de guardia me recetó algunos medicamentos que, gracias a amigos en Europa, logré conseguir.

La guerra civil ha obligado a más de ocho millones de sudaneses a abandonar sus hogares [Getty Images]

Aunque las cosas han sido malas en Omdurmán y Jartum, la zona más afectada es la región occidental de Darfur, donde el conflicto ha asumido una dimensión étnica.

Vine aquí hace poco más de tres meses para informar sobre lo que estaba sucediendo, siguiendo las matanzas del año pasado en ciudades como Gineina, la capital del estado de Darfur Occidental.

La ONU dijo que más de 10,000 personas murieron en la ciudad durante dos masacres.

La gente me ha contado de asesinatos dirigidos étnicamente y violencia sexual. Permanecen traumatizados, meses después.

Todo el mundo llora cuando les pregunto sobre sus experiencias. Yo tampoco podía contener las lágrimas, y he tenido dificultades para dormir.

Mis noches también fueron perturbadas en un viaje a Fasher, la capital de Darfur del Norte, ya que los ataques aéreos golpearon la ciudad por la noche, sacudiéndolo todo y despertando a todos.

He estado tratando de contar nuestra historia pero siento que el mundo está mirando hacia otro lado. La atención internacional se enfoca en Gaza y antes de eso estaba en Ucrania.

Me siento triste y enojada.

La comunidad internacional debe intervenir para detener esta guerra ejerciendo presión sobre los dos lados y sus partidarios regionales. Sin presión, no puedo ver un fin.

Es desgarrador ver a mi país desmoronarse, y hay un peligro de que las cosas empeoren, con personas comunes armadas por ambos bandos.

