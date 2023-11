ÚLTIMA HORA: Apple agregará soporte para mensajería RCS con Android a partir del próximo año

Apple ha anunciado que agregará soporte para mensajería RCS en el iPhone a partir del próximo año.

Como informó nuestro amigos de TechRadar, RCS es un sistema de comunicaciones desarrollado por la Asociación GSM y utilizado en la mayoría del ecosistema Android. La negativa de Apple a apoyar el estándar ha sido motivo de gran descontento porque su adopción en el iPhone traería una interoperabilidad mucho mejor entre iPhone y Android cuando se trata de enviar mensajes.

Es posible que el soporte ponga fin a la clásica división de burbujas verdes y azules que ha plagado a los dos grupos.

“Más adelante, agregaremos soporte para RCS Universal Profile, el estándar publicado actualmente por la Asociación GSM. Creemos que el RCS Universal Profile ofrecerá una mejor experiencia de interoperabilidad en comparación con SMS o MMS. Esto funcionará junto con iMessage, que seguirá siendo la mejor y más segura experiencia de mensajería para los usuarios de Apple “, dijo Apple en un comunicado.

¿Ya no más azul y verde?

Según el informe, Apple ha reconocido “que RCS es una mejora sobre MMS y SMS pero dejó claro que RCS no está reemplazando a iMessage y sus características como memojis, stickers y la capacidad de editar y eliminar mensajes”.

RCS llegará al iPhone en una actualización de software y luego dependerá de los operadores agregarlo. El único plazo establecido es “a principios del próximo año”.

Aunque se ha promocionado como el fin del problema de la burbuja verde mencionado anteriormente, no hay nada que indique que Apple no mantendrá sus burbujas azules brillantes para iMessage mientras deja los mensajes de RCS verdes, al igual que hace con SMS o MMS. Más detalles revelan que Apple no soportará ninguna extensión que intente agregar encriptación sobre RCS, lo que será interesante dado que los mensajes de RCS no están encriptados de extremo a extremo, a diferencia de iMessage. Según 9to5Mac, traerá algunas características interesantes como recibos de lectura, imágenes de mejor calidad e indicadores de escritura.

Esto sigue a una historia extraña esta semana en la que Nothing reveló que había creado una forma de enviar iMessage desde Android con una solución temporal muy dudosa que implica dar a la empresa tu nombre de usuario y contraseña de Apple ID.

Si este paso allana el camino para iMessage en dispositivos Android y más allá es otra historia completamente distinta, y nada sobre la adopción de RCS por parte de Apple requerirá que la empresa haga su servicio iMessage más abierto o interoperable. Esto al menos es una buena noticia para los usuarios que se comunican entre las dos plataformas.

Dado que esta será una actualización de software, podemos asumir que esta es una función que llega a toda la gama de iPhone de Apple compatible con iOS 17, incluidos su mejor iPhone, el iPhone 15 y el iPhone 15 Pro.