Ucrania: Starlink utilizado por las fuerzas de Putin cerca del frente de batalla.

La inteligencia militar ucraniana afirmó que las fuerzas rusas están utilizando cada vez más terminales Starlink en el frente, un nuevo giro en la tensa relación de Kyiv con el servicio de internet de Elon Musk.

Las conversaciones interceptadas entre tropas rusas en la región ocupada de Donetsk, en el este de Ucrania, indican que tenían dispositivos Starlink instalados para acceder a Internet, dijo la dirección de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano el domingo en su sitio web.

“Esto comienza a volverse sistemático”, citó el sitio de noticias RBC-Ucrania al portavoz de la inteligencia militar Andriy Yusov el sábado sobre el uso de Starlink por parte de las fuerzas rusas.

El uso de servicios de satélite de Starlink de tropas rusas surgió en las redes sociales y en los medios de comunicación ucranianos la semana pasada. Starlink Inc. no está activo en Rusia, lo que significa que el servicio no funcionará en ese país, dijo la compañía el jueves en la plataforma de redes sociales de Musk, anteriormente conocida como Twitter.

SpaceX no hace negocios de ningún tipo con el Gobierno ruso o su ejército.

Starlink no está activo en Rusia, lo que significa que el servicio no funcionará en ese país. SpaceX nunca ha vendido o comercializado Starlink en Rusia, ni ha enviado equipos a ubicaciones en Rusia. If…

— Starlink (@Starlink) February 8, 2024

La declaración de Starlink no especifica si la prohibición también se aplicaría a las cuatro grandes áreas del este y sur de Ucrania que Rusia anexó ilegalmente en 2022, donde se cree que están desplegados cientos de miles de tropas rusas. En el pasado, ha restringido el uso de servicios de Internet en territorios ocupados por Rusia.

El diario The Wall Street Journal informó el domingo, citando a la inteligencia militar de Ucrania, que las fuerzas rusas están utilizando el sistema de Internet satelital en Ucrania.

Musk activó el servicio satelital Starlink en Ucrania durante los primeros meses de la invasión a gran escala de Rusia, respondiendo a la solicitud de Kyiv. Pronto, los dispositivos se convirtieron en una parte vital de la infraestructura del país, proporcionando servicios de Internet en áreas de conflicto y más allá.

La creciente dependencia del ejército de Ucrania de Starlink se hizo cada vez más evidente, lo que generó la preocupación de su creador. El año pasado, Musk admitió que había evitado que Starlink fuera utilizado como parte de un ataque ucraniano a una base naval rusa en la península de Crimea, que fue anexada por el Kremlin en 2014. Sus comentarios provocaron una protesta en Kyiv y una investigación del Senado de EE. UU.

Musk dijo en el podcast All-In que habría extendido Starlink a los ucranianos en Crimea si el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le hubiera ordenado hacerlo, pero no se dio tal orden. Dijo que Starlink originalmente había sido apagado sobre Crimea debido a las sanciones de EE. UU. a Rusia.

Suscríbase al boletín Eye on AI para estar al tanto de cómo la IA está dando forma al futuro de los negocios. Regístrese gratis.