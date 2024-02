Ucrania se Ve Afectada por la Ayuda Estancada en la Guerra Contra Rusia

Carentes de dinero y de personal y equipo para su guerra contra Rusia, el gobierno de Ucrania dice que ha reunido el financiamiento para durar varios meses sin la ayuda estancada de Estados Unidos y Europa pero más retrasos desencadenarían una crisis económica casi segura, dicen funcionarios y analistas. Los trabajadores gubernamentales podrían no cobrar o perder sus empleos. Los jubilados, que ya viven cerca del nivel de subsistencia, podrían caer más en la pobreza si no se incrementan sus pensiones para compensar la inflación. Los museos, teatros, institutos de investigación y universidades del gobierno podrían verse obligados a cerrar sus puertas.

Los restaurantes, grandes almacenes y muchos otros negocios permanecen abiertos en las ciudades ucranianas alejadas del frente. Pero sin suficiente ayuda financiera, los efectos se sentirían rápidamente en toda la economía, ya que el gobierno se queda sin efectivo para respaldar a una amplia gama de personas e instituciones.

Junto con los proyectiles de artillería, misiles y drones, la guerra de Rusia en Ucrania se libra en las economías de ambos países. Las sanciones occidentales pretenden limitar los recursos de Moscú y la ayuda occidental tiene como objetivo sostener a Ucrania. Una crisis económica en Ucrania podría socavar gravemente su capacidad para luchar con éxito la guerra, afirman los expertos.

“Es la economía la que gana las guerras”, dijo Orysia Lutsevych, jefa del programa ucraniano en Chatham House, un grupo de investigación con sede en Londres.

Los ucranianos ya están tensos económicamente por la guerra y mal preparados para la agitación financiera. En una encuesta realizada por la Cruz Roja en noviembre, el 42 por ciento de los ucranianos dijo que no tenían ingresos suficientes para satisfacer necesidades básicas como alimentación y vivienda.

Ucrania necesitará la ayuda occidental para cubrir aproximadamente una cuarta parte de su presupuesto nacional este año, pero se ha enfrentado a numerosos obstáculos para obtenerla.

El jueves, los líderes de la Unión Europea se reunirán en Bruselas con la esperanza de llegar a un acuerdo sobre un paquete de ayuda plurianual de 50 mil millones de euros, o alrededor de $54 mil millones, bloqueado por Hungría en diciembre.

La administración Biden también lucha por lograr en el Congreso un paquete valorado en aproximadamente $60 mil millones de ayuda militar, humanitaria y financiera para este año.

Si Ucrania no obtiene la ayuda que necesita de Occidente, la estabilidad económica que ha sido un éxito inesperado en tiempo de guerra podría comenzar a desmoronarse.

Serhiy Marchenko, el ministro de finanzas del país, advirtió en una entrevista de los riesgos de una inminente crisis financiera. “Lograr la estabilidad macroeconómica no es fácil”, dijo. “Lleva mucho tiempo generar confianza en las empresas y en los ciudadanos de Ucrania”.

Canalizar fondos del central y local gobierno, subir impuestos y recortar para poder extender sus finanzas hasta febrero, dijo Marchenko. Parte del plan es tapar los fondos que estarían normalmente en manos de los gobiernos locales, como los pagos de impuestos de los soldados. Aunque ayudará a proporcionar cierta flexibilidad mientras Ucrania espera más ayuda, se hará a expensas de apretar a los gobiernos locales.

El gobierno recaudará fondos con un nuevo impuesto a los bancos y recortará todos los gastos de capital, excepto lo necesario para el militar. También, emitirá tres tramos de bonos domésticos eso ha superado expectativas.

Rusia ha estado aumentando el costo para Occidente de apoyar a Ucrania, atacando infraestructura importante para la economía. El invierno pasado, bombardeó plantas de calefacción y energía eléctrica y este verano atacó puertos que exportan granos y otros productos agrícolas.

El banco central de Ucrania ya está gastando rápidamente reservas para sostener el valor de la moneda nacional, la grivna, debido a la ansiedad del mercado acerca de la ayuda retrasada. El banco gastó $2.4 mil millones en las primeras cuatro semanas del año. “La única forma de preservar la estabilidad macroeconómica es el apoyo de Estados Unidos”, dijo Marchenko.

Si eso no se diera, dijo, Ucrania buscaría asistencia adicional de otros aliados; aumentaría el endeudamiento interno, sin importar las tasas de los bonos, que ahora están en el 18 por ciento; o imprimiría dinero para cubrir necesidades inmediatas, incluso si conduce a la inflación y la devaluación de la grivna. “Tengo miedo de tener que regresar a mi ciudad y vivir allí con mi hijo entre explosiones porque no tengo ayuda financiera”.

Iryna Vereshchuk, ministra de Ucrania a cargo de la reintegración de los territorios ocupados por Rusia, dijo en una entrevista en la televisión ucraniana el viernes que los recortes eran necesarios debido al declive de los ingresos del gobierno.

Ucrania también podría retrasar el pago de algunos salarios del gobierno y aumentar el endeudamiento doméstico para extender sus finanzas hasta febrero, dijo Marchenko, el ministro de finanzas, confirmando un informe en The Wall Street Journal la semana pasada.

Ucrania se apoya en la ayuda extranjera para aproximadamente la mitad de su presupuesto anual y los donantes le prohíben gastar esa asistencia en lo militar.

El país recibe ayuda separada tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea con propósitos militares. En lugar de eso, esa ayuda cubre cosas como salarios para profesores, pensiones y atención médica gratuita para la población. Para eso, Ucrania recibiría $13.5 mil millones de la Unión Europea y esperaba $11 mil millones de Estados Unidos este año.

El paquete de ayuda de la E.U. que Hungría bloqueó en diciembre y que los líderes europeos discutirán el jueves proporcionaría subvenciones y préstamos a Ucrania desde 2024 hasta 2027.

