El reloj de cuenta atrás Vision Pro ha comenzado oficialmente en Apple.com.

¿Todavía no estás lo suficientemente emocionado por Apple Vision Pro? Apple ha aumentado la anticipación con un reloj de cuenta regresiva en apple.com que te indica cuánto falta para el lanzamiento oficial de Apple Vision Pro.

El Reloj de Anticipación Espacial es solo un aspecto del bombo de Apple Vision Pro esta semana. El martes, los primeros videos y artículos de revisión de Apple Vision Pro comenzaron a llegar. También pudimos ver el primer desembalaje de Apple Vision Pro.

Incluso hubo una segunda actualización de software a visionOS 1.0 antes de que el auricular llegara a los clientes. En el caso de visionOS 1.0.2, ¡fue en realidad una corrección de seguridad bastante significativa! Y si visionOS es algo parecido a watchOS, deberíamos esperar ver visionOS 2 presentado en junio en WWDC y lanzado aproximadamente en septiembre de este otoño.

Pero primero, la primera computadora espacial de Apple tiene que ser lanzada. Eso comienza en los Estados Unidos el viernes. Apple ha sugerido que un lanzamiento internacional sucederá más temprano que tarde en 2024.

¿Yo? No he preordenado Vision Pro, pero planeo hacer fila en mi tienda Apple local en Nueva Orleans el viernes por la mañana para experimentar mi primer demo. También estoy iniciando una nueva serie de podcasts, Visioneers: Developing for Vision, donde espero entrevistar a los desarrolladores que crean las primeras aplicaciones visionOS. ¡Considera hacer una donación al proyecto si estás interesado!

También tendré una recopilación completa el viernes de las mejores aplicaciones de Vision Pro para los primeros adoptantes que quieran hacer más con visionOS.

