Ucrania prohíbe la privatización en áreas afectadas por la guerra durante la duración de la ley marcial

El 22 de diciembre, el Ministerio de Reintegración informó en Telegram que el Gabinete de Ministros de Ucrania ha prohibido la privatización de propiedad estatal y municipal en las áreas afectadas por hostilidades activas durante el período de ley marcial y durante tres meses después de su finalización.

La prohibición modifica las decisiones anteriores del Gabinete No. 952 de agosto 23, 2022 y No. 1364 de diciembre 6, 2022.

Leer también: El gabinete de ministros de Ucrania proyecta un crecimiento acelerado del PIB para 2025-2026

Las áreas de hostilidades están determinadas por la lista aprobada por el Ministerio de Reintegración el 22 de diciembre de 2022, No. 309. Esta lista se actualiza regularmente.

Leer también: Mykhailo Fedorov, Ministro de Transformación Digital de Ucrania, podría convertirse en el nuevo Primer Ministro de Ucrania en Año Nuevo

Antes de esta decisión, el Fondo de Propiedad Estatal había anunciado planes de privatización en 2024.

Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. ¡Apóyanos con una donación única o conviértete en un Patrocinador!

Leer el artículo original en The New Voice of Ukraine

Ver comentarios