El exitoso ataque con misiles de Ucrania al buque de desembarco Novocherkassk de Rusia subraya el compromiso inquebrantable del país con la liberación de Crimea, dijo el Secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Oleksiy Danilov, en una entrevista con Voice of America.

“Para nosotros, Crimea es vital, al igual que cualquier otra parte de nuestro territorio”, dijo Danilov con convicción.

Destacó el poderío militar de Ucrania, compartiendo que las Fuerzas Armadas de Ucrania han destruido el 20% de la flota naval de Rusia.

“Estas son formidables embarcaciones militares dirigidas al mismo lugar donde, el 13 de abril de 2022, la renombrada nave insignia de la Flota del Mar Negro, el Moskva, encontró su destino”, agregó.

Los rusos presenciaron poderosas explosiones cerca del puerto en Feodosia la noche del 26 de diciembre, cuando la Fuerza Aérea Ucraniana ejecutó un ataque dirigido con misiles de crucero al significativo buque de desembarco ruso Novocherkassk, lo que resultó en su destrucción.

