Ucrania producirá ‘miles’ de drones de ataque de largo alcance en 2024.

Ucrania espera producir miles de drones de largo alcance capaces de llegar profundamente al territorio ruso para fin de año, según el ministro ucraniano de Transformación Digital, Mykhailo Fedorov, en una entrevista con Reuters el 12 de febrero.

Según Fedorov, Ucrania ya cuenta con hasta 10 empresas fabricando drones capaces de llegar a Moscú y San Petersburgo.

“La categoría de drones kamikaze de largo alcance está creciendo, con un alcance de 300, 500, 700 y 1,000 kilómetros; hace dos años, esta categoría no existía en la producción nacional en absoluto”, dijo el funcionario.

Fedorov dijo que estaba de acuerdo con la evaluación del jefe de Inteligencia de Defensa de Ucrania, Kyrylo Budanov, de que Kiev había logrado una “cierta clase de paridad” con Moscú en lo que respecta a los drones de largo alcance.

A diferencia de Rusia, donde la producción de drones está dominada por el estado, la mayoría de los fabricantes de UAV en Ucrania son privados. Fedorov dijo que solo una de las 10 empresas cuyos drones podrían volar a San Petersburgo era una empresa estatal.

“Necesitamos actuar de manera no burocrática”, agrega el ministro.

“Esta es la esencia de un avance en la guerra de la tecnología. Vamos a seguir apostando por esto, a trabajar en esta dirección. Porque la tecnología realmente puede salvarnos.”

La producción y entrega de UAV de Ucrania aumentó más de 120 veces en 2023, según Fedorov. Este asombroso crecimiento es parte de un impulso más amplio en tiempos de guerra para desarrollar y producir drones con el fin de reducir la brecha en las capacidades de ataque de Rusia.

