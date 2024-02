Frente a la guerra existencial con Rusia y la rápida evolución de la madurez de la guerra moderna, Ucrania debe reformar la forma en que se enseña la disciplina de Defensa de Ucrania en las escuelas, dijo el Ministro de Educación Oksen Lisovyi a NV el 15 de febrero.

“Desarrollaremos un programa modelo en áreas clave de conocimiento que debemos impartir a los niños para defender su país”, dijo Lisovyi.

“Contamos con los fondos para capacitar a profesionales que enseñarán esta disciplina y para adquirir el equipamiento necesario”.

Según el ministro, el reinicio tiene como objetivo no solo equipar a los estudiantes de secundaria con habilidades prácticas en primeros auxilios, puntería, operación de drones, sino también explicar por qué es importante defender su patria.

“La situación de movilización de este año muestra que ciertos ciudadanos no comprenden este deber cívico; necesitamos corregir esta situación”, dijo.

Anteriormente se informó que el 26% de los estudiantes ucranianos de 14 años de regiones bajo bombardeos rusos repetidos desearían ir al extranjero después de sus estudios, y el 24% son pesimistas sobre el futuro de Ucrania.

Estos hallazgos provienen de una encuesta realizada por la agencia de encuestas Vox Populi, encargada por la fundación benéfica savED como parte del proyecto de Prestación de Servicios Educativos en la Ucrania en Tiempos de Guerra, apoyado por el programa U-LEAD with Europe.

