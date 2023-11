Ucrania descarta negociaciones secretas de paz con Rusia, el Kremlin “debe abandonar Ucrania” para que el acuerdo de paz funcione

En una entrevista con el canal de televisión alemán ZDF el 2 de noviembre, el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, afirmó que Ucrania no está llevando a cabo conversaciones secretas con Rusia.

También declaró que la base para un acuerdo de paz es el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

Leer también: Moscú busca organizar su propia “cumbre de paz” – informe

“Desde un punto de vista diplomático hasta un lenguaje más llano, eso significa que Rusia debe abandonar Ucrania”, dijo Kuleba.

“Hasta que eso suceda, hasta que estén dispuestos a hacerlo, no tiene sentido celebrar ninguna negociación.”

Leer también: Acordar la paz con Putin es imposible, dice Johnson en un discurso puntual en el foro YES

Según un informe publicado por The Washington Post el 25 de octubre, las delegaciones ucranianas y rusas están discutiendo actualmente tres temas principales: el intercambio de prisioneros de guerra y el retorno de los cuerpos de los soldados fallecidos, el paso de barcos por el Mar Negro y la repatriación de niños ucranianos desde Rusia.

Desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, los funcionarios ucranianos han rechazado constantemente las negociaciones de paz con Rusia.

El 21 de octubre, el Secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov, afirmó firmemente que no habría negociaciones con la Federación Rusa hasta que retirara sus tropas.

El 22 de octubre, el ex Canciller alemán Gerhard Schröder reveló que Ucrania le había solicitado su mediación en las conversaciones con Rusia al comienzo de la guerra, pero no se alcanzó ningún acuerdo al respecto.

Leer también: No hay “perspectiva de paz” entre Rusia y Ucrania, según Erdogan

El 30 de septiembre de 2022, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy firmó un decreto emitido por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional que hace imposible las negociaciones con el presidente ruso Vladimir Putin.

Esta decisión fue una respuesta al intento de Rusia de anexar territorios ucranianos ocupados.

Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. ¡Apóyanos con una donación única o conviértete en Patrocinador!

Leer el artículo original en The New Voice of Ukraine