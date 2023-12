Ucrania derriba 10 UAVs suicidas iraníes mientras Rusia lanza un ataque nocturno con drones y misiles

El ejército ruso atacó Ucrania con 12 drones kamikaze Shahed de fabricación iraní durante la noche, con las fuerzas de defensa aérea derribando 10 de ellos, informó la Fuerza Aérea Ucraniana en Telegram el 3 de diciembre.

Las alertas de ataques aéreos sonaron en varias regiones de Ucrania. La Fuerza Aérea Ucraniana informó sobre una amenaza de misiles. Las fuerzas de defensa aérea estaban operando en el distrito de Khmelnytskyi.

Durante el ataque, el ejército ruso lanzó 12 UAV suicidas Shahed desde la zona de Primorsko-Akhtarsk en el suroeste de Rusia, y un misil guiado Kh-59 lanzado desde el espacio aéreo de la región de Belgorod, al noreste de Ucrania.

La fuerza aérea señaló que los UAV enemigos atacaron en varias oleadas y entraron a través de la parte de Kherson ocupada por Rusia y a través de la región de Mykolaiv.

Las defensas aéreas destruyeron la mayoría de los UAV Shahed en el área de responsabilidad del Comando Aéreo Sur, en la región de Mykolaiv. Los Shahed restantes, moviéndose en dirección noroeste, fueron posteriormente derribados cerca de Starokostiantyniv en la región de Khmelnytskyi.

La Fuerza Aérea añadió que 10 UAV de ataque Shahed-136/131 fueron destruidos como resultado de operaciones de combate por parte de los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas de Defensa ucranianas. Al mismo tiempo, la fuerza aérea dijo que el misil guiado Kh-59 no alcanzó su objetivo.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine