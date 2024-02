Ucrania advierte a sus aliados sobre una escasez crítica de municiones — informe

Las Fuerzas Armadas de Ucrania están dramáticamente superadas por las tropas rusas en términos de municiones disponibles de artillería, y este déficit se está profundizando cada día más, dijo el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, en una carta a sus colegas de la UE, informó Bloomberg el 31 de enero.

“El lado con más municiones para luchar generalmente gana”, habría dicho Umerov en la carta.

El documento detalla cómo Ucrania solo puede producir no más de 2,000 proyectiles al día para una línea del frente de 1,500 kilómetros, lo cual es menos de un tercio del número de proyectiles disparados por las tropas rusas diariamente.

Umerov apeló a la UE para que entregara el millón de proyectiles de artillería prometidos para que Ucrania al menos pudiera igualar el poder de fuego de Rusia.

La carta también establece que Ucrania necesita 200,000 proyectiles de 155 mm al mes. Mientras tanto, Moscú puede recibir casi el doble de municiones, con alrededor de un millón de proyectiles que llegaron a Rusia desde Corea del Norte, según el informe.

Anteriormente, el 31 de enero, el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, afirmó que para marzo, la UE solo cumpliría el 52% de su promesa de proporcionar a Ucrania un millón de proyectiles de artillería en un año.

El 11 de enero, la Comisión Europea anunció que los países de la UE solo podrían fabricar un millón de rondas para finales del invierno de 2024.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine