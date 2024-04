Tu guía para viajar a Virginia: De parques temáticos a parques nacionales.

El lema de Virginia, “Virginia is for lovers”, captura solo una fracción de su atractivo.

El estado cuenta con una amplia gama de actividades que se adaptan tanto a viajeros solitarios como a grupos de amigos y familias por igual.

Virginia tiene tesoros históricos como Colonial Williamsburg, Monticello de Thomas Jefferson y Mount Vernon de George Washington.

Los paisajes del estado y los parques temáticos familiares ofrecen entretenimiento abundante para aquellos que buscan diversión y aventuras al aire libre.

Aquí hay mucho más.

“Virginia is for Lovers” ha sido el lema de Virginia desde 1969. (Joe Sohm/Visions of America/Universal Images Group)

Sitios históricos en Virginia para un viaje educativo

Virginia ofrece una visión del pasado de Estados Unidos; los visitantes pueden viajar a través de la narrativa histórica de la nación. El estado encapsula una parte significativa de la historia de la Guerra Civil porque la Confederación trasladó su capital a Richmond, y el estado presenció más batallas que cualquier otro.

Este rico paisaje histórico de Virginia ofrece abundantes experiencias de aprendizaje para familias y entusiastas de la historia.

Entre los destinos destacados se encuentra el distrito de Jackson Ward en Richmond, que fue alguna vez aclamado como el “Harlem del Sur” y celebrado como una cuna del emprendimiento afroamericano. Es un monumento a las contribuciones vitales y la vibrante cultura de las comunidades afroamericanas.

Colonial Williamsburg es una experiencia inmersiva que permite a los visitantes viajar de regreso a la era colonial. El parque histórico incluye una representación viva de este periodo mientras actores recrean la vida colonial en un entorno de 301 acres con tiendas, hogares y otras estructuras reconstruidas según sus formas originales.

El cambio de la guardia es una ceremonia que se lleva a cabo en la Tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington. (Kevin Carter)

Cementerio Nacional de Arlington

El Cementerio Nacional de Arlington, famoso como lugar de descanso final de muchos de los héroes estimados de la nación, es el cementerio más famoso del mundo. Con más de 300,000 veteranos que sirvieron en conflictos estadounidenses desde la Guerra Revolucionaria hasta los enfrentamientos recientes en Iraq y Afganistán, el cementerio ha sido un santuario solemne desde 1864.

Permite a los visitantes rendir homenaje a los sacrificios de los hombres y mujeres que sirvieron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

El Cementerio Nacional de Arlington está abierto todos los días del año sin cargo y da la bienvenida a los visitantes para recorrer el terreno. La ceremonia de cambio de guardia en la Tumba del Soldado Desconocido, que se lleva a cabo cada hora de octubre a marzo y cada 30 minutos de abril a septiembre, es una observancia detallada que muchos disfrutan.

La tumba del presidente John F. Kennedy se encuentra entre una serie de tumbas significativas disponibles para visitar.

Sitios como Historic Jamestowne

Virginia alberga muchos hitos prominentes de Estados Unidos, incluido Historic Jamestowne, que fue reconocido como el primer asentamiento inglés permanente en América del Norte. Enviados por la Compañía de Virginia, los exploradores llegaron a las costas de Virginia en busca de metales preciosos y para fundar una colonia inglesa en el Nuevo Mundo.

Una visita a esta isla histórica suele durar varias horas hasta medio día, durante las cuales los visitantes pueden explorar los diversos hitos históricos. Historic Jamestowne ofrece una variedad de actividades educativas que los miembros de la familia de todas las edades pueden disfrutar.

Parques temáticos y parques acuáticos en Virginia

Virginia ofrece mucho más que monumentos históricos. Los emocionantes parques temáticos de Virginia, como Massanutten WaterPark, Ocean Breeze Waterpark y Water Country USA, ofrecen una variedad de aventuras para los viajeros que buscan diversión y emoción.

Kings Dominion

Familias, amigos y amantes pueden disfrutar de atracciones de clase mundial en Kings Dominion, un parque temático y acuático combinado de 400 acres. El parque cuenta con más de 60 atracciones, incluidas algunas de las más grandes de la costa este. La entrada incluye acceso a Soak City, el extenso parque acuático de 20 acres del parque.

Virginia alberga numerosos parques temáticos y acuáticos, incluido Kings Dominion. Los visitantes también pueden disfrutar del parque acuático hermano, Soak City, que está incluido en el precio de la entrada. (Linda Davidson/Washington Post)

Busch Gardens

Busch Gardens, aclamado por los visitantes como el parque temático más hermoso del mundo, deleita a los visitantes con una experiencia temática europea. Mientras los visitantes recorren el parque, pueden ver los puntos culturales más destacados de Inglaterra, Escocia, Irlanda, Francia, Alemania e Italia a través de la cocina, montañas rusas, espectáculos en vivo y otras atracciones.

Great Wolf Lodge

Great Wolf Lodge en Williamsburg abarca 55,000 pies cuadrados y es una atracción premiada para la diversión familiar tanto en interiores como al aire libre. Ofrece un río lento, una piscina infantil y toboganes de tubo adecuados para los más jóvenes y los jóvenes de corazón.

Actividades al aire libre

Virginia es una meca para aquellos que disfrutan de la vida al aire libre. Desde hacer senderismo en el Parque Nacional Shenandoah hasta explorar las Grand Caverns, el estado tiene una aventura al aire libre para todos.

Kayak en el río Potomac

Los aventureros de todas las edades disfrutarán de un viaje por el río Potomac, al cual George Washington llamó el “Gran Avenida hacia el Oeste”. Con más de 300 millas designadas como Sendero Nacional de Recreación, existen muchas secciones para excursiones de un día o de fin de semana. El río Potomac conecta cuatro estados y el Distrito de Columbia.

El río Potomac tiene alrededor de 405 millas de longitud, lo que lo convierte en el cuarto río más grande a lo largo de la costa atlántica.

Parque Nacional Shenandoah

Shenandoah, el primer parque nacional de Virginia, ofrece a los visitantes vistas de todas las variedades. Con cascadas, vistas panorámicas y majestuosos campos de flores silvestres, el entusiasta de la naturaleza no tendrá un apetito insatisfecho por la exploración.

El Parque Nacional Shenandoah ofrece caminatas para todos los niveles, comenzando en 2.5 millas. Los visitantes pueden aprovechar estos caminos y senderos para ver todo lo que el Valle de Shenandoah tiene para ofrecer.

El Puente Natural

Uno de los lugares que no se puede perder es el Parque Estatal del Puente Natural, ubicado en el Valle de Shenandoah. El Puente Natural es una formación geológica natural que ha sido designada como un Sitio Histórico Nacional y un Sitio Histórico de Virginia. Los visitantes pueden pasar por debajo del puente y luego bajar 34 pisos para explorar las cuevas más profundas de la costa este.

Las Cuevas Grandes

Descubiertas en 1804 por Bernard Weyer, las Cuevas Grandes son la cueva de exhibición más antigua de Estados Unidos en operación continua, tal como se indica en el sitio web oficial del parque.

Los visitantes pueden explorar formaciones rocosas, tesoros de la era de la Guerra Civil y aventuras sobre el suelo como un sendero de fitness y un campo de minigolf.

