Conversaciones de Instagram y Facebook Messenger para desconectarse este mes

Meta ha revelado planes para poner fin a la capacidad de los usuarios de Instagram de chatear con las cuentas de Facebook a finales de este mes, revirtiendo una función que introdujo hace más de tres años.

En septiembre de 2020, Meta (entonces Facebook) anunció que estaba fusionando su servicio de Facebook Messenger con la mensajería directa de Instagram, permitiendo a los usuarios de Instagram chatear con los usuarios de Facebook y viceversa utilizando la misma plataforma.

El movimiento se suponía que formaba parte de un plan a largo plazo para fusionar las plataformas de chat de Messenger, Instagram y WhatsApp en una infraestructura de mensajería subyacente unificada. La idea detrás del plan se suponía que era para mantener a las personas dentro del ecosistema de Facebook y alejados de aplicaciones de mensajería rivales como iMessage de Apple.

Sin embargo, según una página de soporte actualizada de Instagram, a partir de mediados de diciembre, las siguientes características de comunicación entre aplicaciones ya no estarán disponibles para los usuarios de Instagram:

No podrás iniciar nuevas conversaciones o llamadas con cuentas de Facebook desde Instagram.

Cualquier chat existente en Instagram que hayas tenido con cuentas de Facebook se volverá de solo lectura, incluso si estas cuentas de Facebook son eliminadas del chat. Esto significa que tú y las demás personas con cuentas de Instagram no pueden enviar nuevos mensajes en estos chats.

Las cuentas de Facebook no podrán ver tu estado de actividad ni si has visto un mensaje.

Cualquier chat existente que hayas tenido con cuentas de Facebook no se trasladará a tu bandeja de entrada en Facebook o Messenger.

Cuando termine el chat entre aplicaciones, los usuarios de Instagram tendrán que iniciar un nuevo chat en Messenger o Facebook desde su cuenta de Facebook para continuar las conversaciones con las cuentas de Facebook.

Meta no ofreció ninguna razón para el cambio, pero 9to5Google especula que podría formar parte de un esfuerzo más amplio para cumplir con la Ley de Mercados Digitales (DMA) de Europa. La teoría es que Meta podría estar preparándose para introducir una interoperabilidad más amplia entre Instagram, Messenger y WhatsApp, lo que cumpliría un requisito clave de la DMA. O bien, simplemente está reduciendo nuevamente Messenger: la empresa eliminó recientemente el soporte de SMS/MMS en Android y ha cerrado Messenger Lite.

Historias populares

iOS 17.2 añadirá estas 12 nuevas funciones a tu iPhone

iOS 17.2 ha estado en pruebas beta durante más de un mes y debería lanzarse para todos los usuarios en unas semanas. La actualización de software incluye muchas nuevas funciones y cambios para los iPhones, incluidos los doce que hemos destacado a continuación. Se espera que iOS 17.2 se lance al público a mediados de diciembre. Para conocer incluso más características que vienen en la actualización, consulta nuestra lista completa. Periodismo …

La venta de Cyber Week de Anker entra en los últimos días con hasta un 60% de descuento en toda la tienda

El evento del Black Friday/Cyber Week de Anker está entrando en sus últimos días este fin de semana, y todavía está ofreciendo hasta un 60 por ciento de descuento en toda la tienda. También hay algunas “cajas misteriosas” que pueden incluir cientos de dólares en ahorros, si estás dispuesto a arriesgarte sin saber qué estás comprando de antemano. Todas estas ventas terminarán el 3 de diciembre. Nota: MacRumors es un socio afiliado de Anker. Cuando usted…

28 nuevas cosas que tu iPhone puede hacer en la actualización a iOS 17.2 de diciembre

Apple hizo la primera beta de iOS 17.2 disponible para los desarrolladores en octubre. Desde entonces hemos visto tres betas más, y con cada iteración, Apple continúa añadiendo más funciones y cambios nuevos, muchos de los cuales los usuarios han estado anticipando durante bastante tiempo. A continuación, hemos enumerado 28 cosas nuevas que llegarán a tu iPhone cuando se lance la versión final en diciembre de manera pública. 1. Ayuda …

Historias principales: lanzado iOS 17.1.2, desinformación de NameDrop y más

Los empleados de Apple han vuelto al trabajo tras un descanso en Acción de Gracias, y eso significa que esta semana ha visto una serie de nuevas actualizaciones de sistemas operativos tanto para la versión pública como para las pruebas beta. Esta semana también se ha producido desinformación sobre la nueva función de Apple, NameDrop, mientras que Apple y Goldman Sachs parecen estar al borde de una ruptura en su asociación de Apple Card y cuentas de ahorro, …

Los bocadillos verdes del iPhone obtendrán estas 7 nuevas funciones el próximo año

A principios de este mes, Apple anunció que finalmente admitirá RCS en la aplicación Mensajes del iPhone a partir del próximo año. Este cambio resultará en varias mejoras en la experiencia de mensajería entre iPhones y dispositivos Android. RCS se convertirá en el nuevo estándar predeterminado para la mensajería entre iPhones y dispositivos Android, pero estas conversaciones seguirán teniendo bocadillos verdes, …

Obtén el MacBook Air M2 y el MacBook Pro M3 de Apple a precios récord

Best Buy está ofreciendo descuentos en una colección de modelos MacBook Air y MacBook Pro a precios mínimos históricos hoy. Estamos rastreando estas ofertas a continuación, además de los grandes descuentos en Apple Pencil 2 y Apple Watch Ultra 1. MacBook Air Nota: MacRumors es un socio afiliado de algunos de estos proveedores. Cuando haces clic en un enlace y haces una compra, podemos recibir un pequeño pago, lo que nos ayuda a mantener el …

El iPhone 16 incluirá un botón de acción en toda la línea

El lanzamiento del iPhone 15 Pro y el Pro Max supuso la introducción de un botón de acción completamente nuevo y configurable por el usuario conocido como botón de acción, y ahora, MacRumors ha visto extensas pruebas que confirman que Apple está planeando incluir el botón de acción en toda la gama de iPhone 16. Los diseños y planes para el botón de acción datan al menos de 2021, ya que el botón estaba destinado a ser lanzado junto con la vibración…