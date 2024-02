Tribunal de Corea del Sur condena a tres personas en un caso relacionado con el aplastamiento de Itaewon

Un tribunal surcoreano encontró el miércoles culpables a tres ex oficiales de policía de destruir evidencia que indicaba que la policía había sido consciente de los riesgos de seguridad en las festividades de Halloween en Seúl antes de una mortal aglomeración que tuvo lugar en 2022.

Los oficiales fueron los primeros funcionarios en ser condenados por delitos relacionados con el evento, en el que murieron casi 160 personas en uno de los peores desastres en tiempos de paz en la historia del país. Fueron encontrados culpables de destruir evidencia, incluyendo la eliminación de un informe interno que advertía de la posibilidad de accidentes durante las celebraciones de Halloween.

Un tribunal de distrito de Seúl sentenció a Park Seong-min, quien era un alto funcionario de la Agencia Metropolitana de Policía de Seúl, a 18 meses de prisión. Kim Jin-ho, un ex funcionario de la Estación de Policía de Yongsan, recibió una sentencia suspendida de un año. Kwak Young-seok, un ex oficial de la Estación de Policía de Yongsan, recibió una sentencia suspendida de cuatro meses. Los abogados de los ex oficiales no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.

En la noche del 29 de octubre de 2022, las estaciones de policía en Seúl recibieron docenas de llamadas de testigos asustados que temían una inminente aglomeración en las calles de Itaewon, un vecindario conocido por sus bares y clubes, donde la gente estaba celebrando Halloween.

Según una investigación inicial, les tomó a los oficiales horas llegar al lugar después de las llamadas iniciales. Para ese entonces, cientos de personas estaban apretujadas en un callejón estrecho y empinado, aplastando a otros.

Las condenas se originan en una investigación el año pasado, liderada por la Agencia Nacional de Policía, sobre qué funcionarios fueron responsables de lo que sucedió esa noche. Funcionarios recomendaron que 23 personas deberían ser acusadas en relación con el incidente. Después de ser destituidos de sus cargos en noviembre de 2022, los tres oficiales fueron de los primeros en ser arrestados debido a la tragedia.

El mes pasado, Kim Kwang-ho, el jefe de la Agencia Metropolitana de Policía de Seúl, fue acusado de contribuir a la aglomeración mediante negligencia. Es el funcionario de mayor rango en enfrentar cargos criminales relacionados con la aglomeración. Si es condenado, podría enfrentar hasta cinco años de prisión o una multa de hasta $15,000.

Desde la aglomeración, la administración del presidente Yoon Suk Yeol ha enfrentado continuamente críticas y demandas del público para asumir la responsabilidad del desastre. Muchos han considerado la respuesta del gobierno como inadecuada, diciendo que no se había disculpado por lo ocurrido.

El Sr. Yoon causó más enojo público el mes pasado cuando vetó un proyecto de ley, aprobado por los legisladores de la Asamblea Nacional, que habría designado un fiscal especial para iniciar una investigación independiente sobre el desastre, y en su lugar ofreció compensación financiera a las familias en duelo de las víctimas.

Esta es una historia en desarrollo.