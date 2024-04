Tres acciones de inteligencia artificial (IA) para comprar y mantener para siempre

¿Es la inteligencia artificial (IA) todo un hype? Después de unas semanas decepcionantes para las acciones de IA, algunos inversores se están haciendo esa pregunta y poniéndose nerviosos.

Esta semana, tres colaboradores de Motley Fool examinan Palantir Technologies (NYSE: PLTR), Snowflake (NYSE: SNOW) y Nvidia (NASDAQ: NVDA) para explicar por qué creen que estas acciones están bajando desde sus máximos recientes, pero están lejos de estar acabadas.

Las acciones de Palantir están tomando un respiro muy necesario

Justin Pope (Palantir Technologies): Los inversores han escuchado mucho sobre la IA en el último año, y hay señales de que la Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP) de Palantir merece la atención.

Las señales están apareciendo en el gobierno, donde Palantir sigue ganando contratos. Recientemente fue premiado con un contrato de $9.8 millones por parte de la Agencia de Sistemas de Información de Defensa de EE. UU. y un contrato de $178 millones por parte del Ejército.

También se ven en el sector privado, donde el crecimiento de clientes de Palantir se está acelerando. El número de clientes comerciales de EE. UU. creció un 55% interanual en el cuarto trimestre, y un 22% trimestral. Eso es un aumento del 37% interanual en el tercer trimestre.

Y hay señales positivas en el espacio corporativo, donde Palantir acaba de anunciar una asociación con Oracle para distribuir la tecnología de IA de Palantir en su plataforma en la nube.

Se puede sentir bastante seguro sobre la calidad e impacto de la plataforma cuando hay tanta demanda de tantas partes diferentes. Aún queda mucho espacio a largo plazo para el crecimiento. Palantir aún tiene solo alrededor de 500 clientes, una pequeña porción del mercado empresarial más amplio.

Las acciones tecnológicas han caído recientemente debido a la realización del mercado de que las tasas de interés podrían permanecer más altas de lo esperado. Eso ha enfriado las acciones de Palantir desde los altos $20 a los bajos $20, un respiro que los inversores deberían dar como una oportunidad de compra.

Los analistas creen que las ganancias de la compañía tendrán una tasa de crecimiento anual compuesta del 26% en los próximos tres a cinco años, una pequeña muestra de lo que podrían ser décadas de crecimiento de dos dígitos.

Esta acción en la nube de datos es poco probable que permanezca congelada por mucho tiempo

Will Healy (Snowflake): Snowflake se ha convertido en una plataforma de nube de datos cada vez más esencial. Las nubes de datos permiten a las empresas almacenar, asegurar y gestionar datos desde una ubicación central.

Snowflake tiene una ventaja competitiva porque puede trabajar con diferentes proveedores de nube. Esto ha llevado a competidores como Amazon a veces a promocionarlo sobre sus propios productos de nube de datos.

Este enfoque le trajo a Snowflake más de 9,400 clientes al final del año fiscal 2024 (finalizado el 31 de enero), un 22% más que el año fiscal anterior. De esos, 461 gastaron más de $1 millón al año en la plataforma, un cohort que creció un 39% en el mismo período.

Además, genera ingresos basados en el uso. Esto le permite obtener cantidades crecientes de ingresos de los clientes actuales. Este modelo de negocio probablemente ayudó a atraer interés antes de su Oferta Pública Inicial (OPI) por el equipo de Warren Buffett en Berkshire Hathaway.

Sin embargo, las acciones cayeron en las últimas semanas. Un pronóstico de crecimiento de ingresos del 22% en el año fiscal 2025, menor que en años anteriores, probablemente no ayudó, pero la razón más impactante fue probablemente el repentino retiro del CEO Frank Slootman, quien lideró la compañía a través de su OPI en 2020 y en los años posteriores.

Además, el nuevo CEO, Sridhar Ramaswamy, llegó a Snowflake solo el año pasado a través de la adquisición de Neeva, una compañía de búsqueda que Ramaswamy fundó. Esto podría hacer que la dirección de la compañía sea más incierta.

No obstante, el menor pronóstico de ingresos y el fondo tecnológico de Ramaswamy podrían prepararlo para superar las expectativas más adelante. Además, los inversores deben recordar que la compañía aún está creciendo rápidamente. Sus $2.8 mil millones en ingresos para el año fiscal 2024 aumentaron un 36% en el último año.

Además, el flujo de efectivo libre ajustado fue de $810 millones para el año fiscal 2024. Eso es un 56% más alto que el año anterior y reduce el impacto negativo de una pérdida neta de $836 millones causada principalmente por el aumento de los costos de compensación en acciones, un gasto no monetario.

Por último, la caída dramática en el precio de las acciones ha llevado el ratio precio-ventas (P/S) por debajo de 18, el nivel más bajo en la historia de la acción. Tales niveles son más propensos a impulsar la compra de acciones de Snowflake a medida que más empresas buscan un producto de nube de datos inter-operable.

Nvidia todavía está funcionando al máximo

Jake Lerch (Nvidia): Sin duda, Nvidia lideró el alza de las acciones de IA. En los últimos 18 meses, sus acciones han aumentado más de un 436%, lo que significa que una inversión de $10,000 en noviembre de 2022 valdría $53,600 hoy.

Sin embargo, el último mes ha sido diferente. Las acciones están estancadas, y los inversores se preguntan si el toro de Nvidia está dormido, o si está muerto del todo.

Pienso que hay mucha vida en el toro. Primero, la revolución de la IA aún está en sus primeras etapas. Justo la semana pasada, el fabricante de chips Taiwan Semiconductor Manufacturing modificó sus previsiones futuras basado en la “demanda insaciable” de chips de IA. Ese no es el tipo de comentario que sugiere que la demanda se está frenando, y es otra prueba de que las organizaciones siguen aumentando su gasto en IA.

Y segundo, están por llegar nuevos chips de IA de Nvidia. En marzo, la compañía anunció una nueva generación de chips de IA, conocidos como Blackwell o GB200. Estos chips son una mejora a la generación Hopper de chips de IA, que ya son algunos de los más solicitados en el mercado. Los primeros chips Blackwell no se enviarán hasta más tarde en el año, pero cuando lo hagan, deberían brindar un impulso adicional a las cifras de ventas ya impresionantes de Nvidia.

En resumen, la demanda general de los productos de IA y chips de Nvidia sigue siendo alta. Al mismo tiempo, la compañía está lanzando un GB200 nuevo y mejorado, que debería ayudar a impulsar los ingresos y las ganancias aún más alto. Así que los inversores a largo plazo deberían mantener el rumbo, el futuro aún parece brillante.

