Trabajadores de BJP-SP chocan en Mainpuri, 2 heridos; candidato de Budaun de SP se sienta en ‘dharna’ | Noticias de India

Akhilesh, Dimple alegan que los funcionarios locales ‘detuvieron a sus seguidores’, ‘permitieron un voto lento’

AGRA/BAREILLY: A excepción de un incidente menor de un enfrentamiento entre trabajadores del BJP y del SP y acusaciones de votación lenta y confrontación con la policía local, la tercera fase de las elecciones parlamentarias en el cinturón de Mulayam en Uttar Pradesh transcurrió pacíficamente el martes. En Mainpuri, se desató un enfrentamiento entre trabajadores del BJP y del SP en la casilla número 176 en Tejganj del segmento de la asamblea de Kishni bajo los límites policiales de Bewar, hiriendo a dos trabajadores del partido gobernante.

Comenzó en la casilla de Tejganj cuando el agente del BJP Sudesh Chauhan alegó que los trabajadores del SP estaban tratando de amañar las elecciones. Chauhan y su asociado Karan Bahadur Singh fueron posteriormente “atacados” presuntamente por hombres del SP y resultaron heridos en la cara. El oficial SHO de Bewar, MS Bhati, dijo: “Estamos esperando que se presente una denuncia. Se está llevando a cabo una investigación separada y se tomarán medidas en consecuencia”.

En otro incidente, el trabajador del BJP Prem Singh Shakya y tres ayudantes fueron presuntamente atacados por “hombres enmascarados en motocicleta” cuando se dirigían a una casilla de votación en Mainpuri. Shakya le dijo a TOI que los atacantes estaban coreando consignas a favor del SP. El conductor del coche de Shakya, Shivam Pal, resultó herido. Se presentó una denuncia bajo la sección 307 del IPC (tentativa de asesinato) contra seis personas no identificadas en la comisaría de policía de Kishni.

Mientras tanto, los funcionarios locales del SP afirmaron que “sus personas fueron atacadas y se les impidió llegar a las casillas de votación en Sambhal, Budaun y Bareilly”. La candidata del partido en Mainpuri, Dimple Yadav, culpó a los funcionarios locales por la “votación lenta” en la circunscripción de Mainpuri. “Debido a la alta temperatura y al mal comportamiento de algunos funcionarios, la gente salió en menor número por la mañana, pero los trabajadores del SP apoyaron a nuestra gente y el porcentaje de votación aumentó durante el día”, dijo Dimple. Se dijo que un agente electoral del SP fue presuntamente maltratado en Karhal, un video que se compartió ampliamente.

En Budaun, el hijo del líder Shivpal Yadav y candidato del partido, Aditya Yadav, se sentó en un ‘dharna’ contra la policía cerca de la casilla de votación de Shahbazpur en Sahaswan, alegando que “los agentes de policía estaban echando agua en las bolsas de sus agentes con papeletas de votación”. “A los votantes con pruebas de identidad y papeletas de votación no se les permitió entrar en las casillas. Se observaron problemas similares en otras partes de la circunscripción… La votación en muchas casillas en Bilsi solo comenzó a las 10.30 a. m.”, dijo Aditya.

Se reportaron algunos incidentes en Sambhal donde la policía golpeó a la gente, alegaron los funcionarios del SP. En un incidente, el candidato del SP Zia Ur Rahman Barq junto con su padre Mamluk Ur Rahman Barq y el ex presidente del distrito Feroz Khan se apresuraron a una estación de votación en el colegio MGM donde tuvieron una acalorada discusión con la policía. Feroz Khan no tenía un pase y fue detenido, lo que resultó en un enfrentamiento entre los trabajadores del partido y la policía local.

En Agra, la administración del distrito ordenó acciones legales contra Rameshwar Singh, candidato independiente del escaño de Fatehpur Sikri. Singh, hijo del MLA del BJP Chaudhary Babulal, publicó un video de él votando en las redes sociales. Hubo boicots electorales por falta de trabajo de desarrollo en algunas aldeas en Hathras. Las votaciones en Bareilly y Aonla se llevaron a cabo sin problemas, dijeron los funcionarios.

El SP envió varias quejas a la Comisión Electoral durante el día. El líder del partido, Akhilesh Yadav, dijo: “Recibimos información desde la mañana de que la gente fue insultada por la policía y no se les permitió llegar a las casillas.”