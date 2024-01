Torturado por enfrentarse a ‘Papá’

Article

La BBC revela cómo TB Joshua, el difunto líder de una megachurch acusado de cometer crímenes sexuales a gran escala, encerró a su propia hija y la torturó durante años antes de dejarla sin hogar en las calles de Lagos, Nigeria.

Advertencia: Contiene detalles que algunos lectores pueden encontrar angustiosos

“Mi papá tenía miedo, miedo constante. Tenía mucho miedo de que alguien hablara”, dice una de las hijas del pastor, Ajoke, la primera persona en contactar a la BBC sobre el abuso que presenció en la iglesia de su padre, la Iglesia de todas las Naciones (Scoan) de la sinagoga de Tb Joshua.

Ahora con 27 años, Ajoke vive escondida y ha dejado de usar el apellido “Joshua” – la BBC no publicará su nuevo nombre.

Poco se sabe de la madre biológica de Ajoke, quien se cree fue una de las congregantes de TB Joshua. Ajoke dice que fue criada por Evelyn, la viuda de Joshua, desde que tiene memoria.

Hasta los siete años, Ajoke recuerda una infancia feliz, viajando de vacaciones con la familia Joshua a lugares como Dubái.

Pero un día todo cambió. Fue expulsada de la escuela por un delito menor, y un periodista local escribió un artículo refiriéndose a ella como la hija ilegítima de TB Joshua. Fue sacada de la escuela y llevada al complejo de Scoan en Lagos.

“Me hicieron mudarme a la habitación de los discípulos. No me ofrecí como discípula. Me hicieron unirme”, dice.

Los discípulos eran un grupo de seguidores dedicados que servían a TB Joshua y vivían con él dentro de la iglesia, que tenía una estructura laberíntica. Venían de todo el mundo, muchos permaneciendo en el complejo durante décadas.

Vivían bajo un estricto conjunto de reglas: prohibidos para dormir más de unas pocas horas a la vez, prohibido usar sus propios teléfonos o acceder a sus correos electrónicos personales, y obligados a llamar a TB Joshua “papá”.

“Los discípulos estaban tanto lavados de cerebro como eran facilitadores. Todos actuaban simplemente siguiendo órdenes, como zombis. Nadie cuestionaba nada”, dice.

Apenas una niña, Ajoke no seguiría las reglas como los demás discípulos: se negó a ponerse de pie cuando el pastor entraba en la habitación y se rebeló contra las órdenes severas de sueño.