Top 10 software de gestión de recursos

Descubre las 10 mejores plataformas de software de gestión de recursos según características clave, precios y más, para elegir la mejor para tu negocio.

El software de gestión de recursos ayuda a empresas de todos los tamaños a rastrear y optimizar recursos como finanzas, personal, equipos y materiales. Esto puede ayudar a las empresas a gestionar mejor sus operaciones, mejorar la productividad y aumentar las ganancias. Si actualmente estás gestionando tus recursos en una hoja de cálculo de Excel, actualizar a un software de gestión de recursos puede llevar tu negocio al siguiente nivel.

Hemos reunido 10 de las mejores opciones de software de gestión de recursos y desglosado sus planes de precios, características, pros y contras para ayudarte a tomar una decisión.

Comparación de los mejores software de gestión de recursos

Software

Mejor para

Precio de inicio

Planificación de capacidad

Programación de recursos

Integración con herramientas de terceros

Prueba gratuita

Resource Guru

Asequibilidad

$4.16 por persona por mes, anualmente

Sí

Sí

Sí, ¡más de 1,500!

Prueba gratuita de 30 días

Mosaic

Gestión de recursos intuitiva

Precio personalizado

Sí

Sí

Sí

Prueba gratuita de 30 días

Kantata

Herramienta de gestión de recursos todo en uno

Precio personalizado

Sí

Sí

Sí

Sí

Bitrix24

Pequeñas empresas

Gratis

Sí

Sí

Sí

Prueba gratuita de 30 días

Hub Planner

Equipos distribuidos y WFH

$7 por recurso por mes

Sí

Sí

Sí

Prueba gratuita de 30 días

Float

Agencias

$6 por usuario por mes

Sí

Sí

Sí

Prueba gratuita de 30 días

ClickUp

Empresas

Gratis

Sí

Sí

Sí, ¡más de 1,000!

Sí

Smartsheet

Automatización de flujos de trabajo

Gratis

Sí

Sí

Sí

Sí

monday work management

Flexibilidad y personalización

Gratis

Sí

Sí

Sí

Prueba gratuita de 14 días

Wrike

Empresas de mediano a grande

Gratis

Sí

Sí

Sí, ¡más de 400!

Prueba gratuita de 14 días

Resource Guru: Lo mejor en asequibilidad

Si tus necesidades de gestión de recursos giran principalmente en torno a la programación, echa un vistazo a Resource Guru, diseñado para ayudar precisamente en eso. Este planificador de recursos basado en la nube ayuda a las empresas a gestionar y programar recursos, no solo empleados sino también salas de reuniones, equipos y otros activos (Figura A). Las características incluyen informes en tiempo real, sincronización de calendario, seguimiento de tiempo mediante integración y vistas personalizables. Los planes de precios también son extremadamente asequibles, comenzando en $4.16 por persona por mes.

Figura A: Vista de carga de trabajo en Resource Guru. Imagen: Resource Guru

Precios

Plan Grasshopper: $4.16 por persona por mes, más $2.08 por recurso no humano, facturado anualmente; o $5 por persona por mes, más $2.50 por recurso no humano, facturado mensualmente.

Plan Blackbelt: $6.65 por persona por mes, más $3.33 por recurso no humano, facturado anualmente; o $8 por persona por mes, más $4 por recurso no humano, facturado mensualmente.

Plan Master: $10 por persona por mes, más $5 por recurso no humano, facturado anualmente; o $12 por persona por mes, más $6 por recurso no humano, facturado mensualmente.

Características destacadas

Programación de recursos: La funcionalidad de arrastrar y soltar facilita bloquear tiempo, dividir turnos, duplicar entradas y más.

Gestión de ausencias: Resource Guru se puede utilizar para rastrear ausencias de empleados o tiempo libre como permisos parentales, días festivos, baja por enfermedad, permiso por razones familiares y vacaciones personales.

Sistema de reserva de salas de reuniones: Utiliza la plataforma para reservar una sala de reuniones y evitar reservas dobles para reuniones importantes.

Top integraciones

Google Calendar.

Outlook.

Zapier.

Pros

Prueba gratuita de 30 días.

El plan de nivel de entrada ofrece mucha funcionalidad.

Proyectos y clientes ilimitados en todos los planes.

Sincronización de calendario disponible.

Cons

La importación de datos solo está disponible con el plan Master.

Los dos planes más baratos carecen de soporte telefónico.

Muy pocas integraciones nativas.

Por qué elegimos Resource Guru

Resource Guru se enfoca específicamente en la programación y gestión de recursos, y sobresale en este objetivo particular, aunque quizás no sea lo suficientemente robusto para otros tipos de gestión eficaz de recursos. Sus planes de precios también son extremadamente asequibles, lo que significa que incluso las pequeñas empresas con un presupuesto ajustado pueden probar esta herramienta de seguimiento de recursos.

Mosaic: Lo mejor para la gestión intuitiva de recursos

Mosaic es una plataforma de gestión de recursos impulsada por inteligencia artificial que ayuda a las organizaciones a planificar, programar y optimizar recursos. El diseño visual e intuitivo y la interfaz de arrastrar y soltar facilitan el aprovechamiento de las poderosas características de la herramienta (Figura B). Las herramientas de asignación de recursos aprovechan el poder de la inteligencia artificial para ayudarte a construir un equipo con conjuntos de habilidades específicos en solo minutos. Mosaic también viene precargado con plantillas y gráficos de informes diseñados específicamente para las necesidades de gestión de recursos.

Figura B: Interfaz amigable y colorida de Mosaic. Imagen: Mosaic

Precios

Mosaic ofrece tres planes de precios:

Plan en equipo.

Plan empresarial.

Plan empresarial.

Sin embargo, no revelan información sobre precios para ellos. Debes contactar al equipo de ventas para obtener una cotización personalizada.

Mosaic también cobra tarifas mensuales bajas por ciertos complementos:

Invitados adicionales cuestan $11.99 por persona por mes.

Contratistas de proyectos cuestan $3.99 por persona por mes.

También pueden aplicarse cargos adicionales para ciertas integraciones.

Características destacadas

Funciones de inteligencia artificial: El aprendizaje automático se adapta a tu organización con el tiempo para proporcionar previsiones y sugerencias de mejoras.

Evaluación de habilidades: Te ayuda a evaluar fortalezas, debilidades y oportunidades de todos los empleados para promover un enfoque más estratégico para la dotación de personal.

Gestión financiera: Integra el software financiero para crear presupuestos de tarifas de proyecto y realizar un seguimiento de los gastos con el tiempo.

Top integraciones

Slack.

Microsoft Teams.

Xero.

Salesforce.

Jira.

Google Calendar.

Asana.

Pros

Capacidades de informes de carga de trabajo, utilización y presupuesto.

Diseño de interfaz de arrastrar y soltar.

Las hojas de horas son fáciles de completar.

Curva de aprendizaje más baja.

Cons

La transparencia de precios no está disponible.

Capacidades de integración limitadas.

El sistema a veces puede funcionar lento o tener fallas.

Por qué elegimos Mosaic

En el mercado de software de seguimiento de recursos, Mosaic se destaca por su diseño intuitivo, interfaz de arrastrar y soltar y curva de aprendizaje baja para principiantes. Tampoco sacrifica funcionalidad, llenando el software de características específicas de recursos que satisfarán las necesidades de muchas empresas.

Kantata: Lo mejor para una herramienta de gestión de recursos todo en uno

Anteriormente conocido como Mavenlink y Kimble, Kantata es una herramienta de seguimiento de recursos basada en la nube que proporciona a las empresas de servicios profesionales una gestión efectiva de recursos además de gestión de proyectos, gestión financiera e inteligencia empresarial. Sus capacidades de gestión de recursos incluyen pronóstico de recursos y planificación de capacidad, asignación y programación de recursos (Figura C), inventario de habilidades y gestión de red de talentos. Algunas características específicas incluyen programación de proyectos, seguimiento de tiempo, gestión de gastos y facturación y cobro.

Figura C: Herramienta de planificación de carga de trabajo de Kantata. Imagen: Kantata

Precios

Kantata no revela públicamente la información de precios para su software; debes contactar al equipo de ventas para obtener una cotización personalizada.

Características destacadas

Programación y gestión de recursos: Visualiza datos de proyectos en tiempo real y programa empleados para maximizar ingresos, márgenes y plazos de proyecto.

Planificación de capacidad de recursos: Accede a datos de habilidades para emparejar proyectos con la experiencia y capacidad de carga de trabajo de los empleados.

Gestión financiera: Realiza un seguimiento del tiempo, gastos y costos en clientes y proyectos para mantenerlos dentro del plazo y del presupuesto.

Top integraciones

Sage.

Google Workspace.

Quickbooks.

Jira Software.

Xero.

Slack.

Netsuite.

Pros

Capacidades de inteligencia empresarial y pronóstico incluidas.

Ofrece soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Especialmente adecuado para agencias y negocios orientados al cliente.

El seguimiento del tiempo promueve una facturación precisa y transparente.

Cons

La transparencia de precios no está disponible.

El número de características puede abrumar a algunos usuarios.

Curva de aprendizaje más alta.

Por qué elegimos Kantata

Kantata ofrece una excelente selección de aplicaciones de gestión de recursos, no solo programación de proyectos, sino también planificación de capacidad de recursos, herramientas de pronóstico de recursos, análisis de habilidades y más. Sus características adicionales, como gestión de proyectos y gestión financiera, lo convierten en una herramienta todo en uno para empresas que buscan muchas funcionalidades.

Bitrix24: Lo mejor para pequeñas empresas

Bitrix24 es una plataforma de software de gestión de proyectos y recursos para empresas de todos los tamaños. Tiene una estructura de precios única donde cobra una tarifa fija para un cierto número de usuarios cada mes, lo que lo convierte en una opción útil para pequeñas empresas que no quieren lidiar con agregar cada nueva contratación. Además de las herramientas eficaces de gestión de recursos (Figura D), Bitrix24 también proporciona una variedad de características de comunicación para promover la colaboración digital, incluyendo videoconferencias, mensajería instantánea y uso compartido de documentos.

Figura D: Seguimiento de recursos de empleados en Bitrix24. Imagen: Bitrix24

Precios

Plan gratuito: Usuarios ilimitados con hasta 24 GB de almacenamiento.

Plan básico para hasta cinco usuarios: $49 por mes para todos los usuarios facturado anualmente; o $61 por mes para todos los usuarios, facturado mensualmente.

Plan estándar para hasta 50 usuarios: $99 por mes para todos los usuarios facturado anualmente; o $124 por mes para todos los usuarios facturado mensualmente.

Plan profesional para hasta 100 usuarios: $199 por mes para todos los usuarios facturado anualmente; o $249 por mes para todos los usuarios facturado mensualmente.

Plan empresarial a partir de 250 usuarios: comienza en $399 por mes para todos los usuarios facturado anualmente; o $499 por mes para todos los usuarios facturado mensualmente. Los precios aumentan a medida que agregas más empleados.

Características destacadas

Videoconferencia: Bitrix24 admite videoconferencias de hasta 48 usuarios, para que no tengas que cambiar a Zoom si necesitas hacer una llamada.

CRM: Bitrix24 viene con un sistema CRM que ayuda a tu negocio a adquirir clientes potenciales, gestionar contactos y transacciones y automatizar flujos de trabajo.

Gestión del tiempo: Bitrix24 ofrece un gráfico de ausencias, indicador de presencia virtual, programación de turnos y seguimiento del tiempo de las tareas.

Top integraciones

Google Drive.

Microsoft Outlook.

Dropbox.

Box.

Xero.

Mailchimp.

Docusign.

Pros

Chats y llamadas de video con los participantes de la tarea.

Roles de observador y participante.

Plantillas con subtareas.

Detección automática de duplicados.

Cons

Soporte limitado para planes gratuitos y básicos.

Seguimiento manual del tiempo de las tareas.

El software algunas veces puede fallar.

Por qué elegimos Bitrix24

Bitrix25 ofrece más de 35 herramientas para ayudar a las pequeñas empresas a optimizar su trabajo, incluido un CRM y gestión de recursos. Su estructura de precios también elimina la incertidumbre y significa que los costos no fluctuarán cada mes.

Hub Planner: Lo mejor para equipos distribuidos y WFH

La aplicación de gestión de recursos de Hub Planner ayuda a las empresas a gestionar sus recursos disponibles, programar proyectos y hacer un seguimiento del tiempo en una plataforma centralizada. Con Hub Planner, puedes ver información instantánea sobre la disponibilidad y filtrar equipos por utilización para asignar recursos (Figura E). También puedes hacer un seguimiento de las horas facturables frente a las no facturables y el tiempo estimado frente al tiempo real para utilizar tu tiempo de manera más eficiente en el futuro.

Figura E: El administrador de recursos en Hub Planner. Imagen: Hub Planner

Precios

Plug & Play: $7 por recurso por mes, facturado anualmente.

Premium: $18 por recurso por mes, facturado anualmente.

Business Leader: $54 por recurso por mes, facturado anualmente.

Características destacadas

Programación de recursos: Con Hub Planner, los usuarios pueden planificar, pronosticar y programar equipos con su programador de recursos.

Coincidencia de habilidades: Los gerentes pueden encontrar miembros del equipo según habilidades y características personalizadas.

Informes empresariales: Los usuarios pueden crear informes detallados y exhaustivos utilizando esta función avanzada.

Top integraciones

Zapier.

Slack.

Microsoft Teams.

Okta.

Basecamp.

Google Calendar.

OneLogin.

Pros

Soporte disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana en planes de nivel superior,

Conjunto de funciones completas.

Las hojas de horas son fáciles de usar.

Planificación y pronóstico de capacidad de recursos.

Cons

El plan Plug & Play carece de soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Capacidad limitada de personalización.

Podría usar más funciones de gestión de proyectos.

Por qué elegimos Hub Planner

Las herramientas de pronóstico de recursos de Hub Planner lo convierten en una excelente opción para equipos remotos y distribuidos. Sus funciones de informes a nivel empresarial también serán apreciadas por las empresas que buscan sumergirse en sus datos de gestión de recursos.

Float: Lo mejor para agencias

Float es un software de gestión de proyectos y recursos basado en la nube diseñado para ayudar a equipos, agencias y estudios a gestionar sus proyectos, recursos y presupuestos. Su interfaz colorida y visualmente atractiva facilita ver las cargas de trabajo de un vistazo, reasignar recursos según sea necesario y crear un horario (Figura F). Las herramientas de presupuestación y planificación aseguran que te mantengas dentro de los parámetros del cliente, mientras que el seguimiento del tiempo ayuda a tu equipo a cumplir con los plazos.

Figura F: El programador en Float. Imagen: Float

Precios

Iniciador: $6 por usuario por mes, facturado anualmente, o $7.50 por usuario, facturado mensualmente.

Pro: $10 por usuario por mes, facturado anualmente, o $12.50 por usuario, facturado mensualmente.

Enterprise: precios personalizados y mejor para equipos grandes que desean soporte dedicado.

Características destacadas

Capacidades de seguimiento del tiempo: Los usuarios pueden completar hojas de horas basadas en las tareas programadas, comparar horas estimadas versus horas reales y facturar según las horas trabajadas.

Programación: Los gerentes pueden crear horarios, asignar recursos disponibles y gestionar roles de acceso.

Gestión de capacidad de recursos: Float permite a los usuarios ver quién está ocupado con tareas y asignar tareas al miembro adecuado del equipo.

Top integraciones

Outlook.

Google Calendar.

Slack.

Asana.

Jira.

Trello.

Teamwork.

Zapier.

Pros

Excelentes herramientas de programación.

Muy fácil de usar.

Todos los planes incluyen soporte las 24 horas del día.

Vista de programación de arrastrar y soltar.

Cons

Podría usar más integraciones nativas.

La aplicación móvil podría mejorarse.

Debes actualizar al plan Pro para tener seguimiento del tiempo.

Por qué elegimos Float

Float ofrece muchas herramientas útiles para agencias, específicamente herramientas de programación y segu