Todos los apps de Apple Vision Pro que hemos escuchado hasta ahora

Cada aplicación Apple Vision Pro confirmada está diseñada para funcionar con el único auricular de realidad aumentada de Apple, con controles especiales e IU. El Apple Vision Pro finalmente se lanza en los Estados Unidos el 2 de febrero, con otras regiones siguiendo el ejemplo, y con ello viene todo un conjunto de excelentes aplicaciones para sacarle el máximo provecho.

Con amplio soporte para contenido HDR, seguimiento ocular y seguimiento manual, el Vision Pro es un auricular de gran apariencia que se centra en la informática espacial. Esto significa esencialmente que se centra en la renderización de objetos 3D y la captura de su entorno, lo que lo hace perfecto para su uso en una configuración de oficina.

Como parte de esto, las aplicaciones deben diseñarse específicamente para adaptarse a lo que ve en su vida cotidiana, para que todo lo anterior esté adaptado a mano para funcionar en el auricular de Apple. Por $3,500, el Vision Pro viene con dos pantallas 4K, un procesador de silicio de Apple y software muy inteligente.

Aquí están todas las aplicaciones actualmente confirmadas que llegarán a Apple Vision Pro en el futuro.

Cada aplicación Apple Vision Pro confirmada hasta ahora

El Apple Vision Pro vendrá con soporte para la propia suite de aplicaciones de Apple, como Safari, Mail, FaceTime, Keynote, Notes y Mindfulness. La aplicación Fotos viene con la capacidad de ejecutar video espacial y Apple TV + le permite transmitir las mejores películas de Apple TV Plus en la pantalla que desee. Freeform también se integra en Vision Pro; se trata de colaboración, lo que le brinda a usted y a los miembros de su equipo espacio para esbozar ideas, mostrar planes y crear tableros de humor. Si busca representar visualmente una idea rápidamente, esta es una excelente opción.

Además, puede jugar a los mejores juegos de Apple Arcade, ya que toda la biblioteca se puede jugar en una pantalla virtual en cualquier momento.

En cuanto a las aplicaciones de terceros de Vision Pro, esto es lo que se ha anunciado públicamente hasta ahora:

Adobe Lightroom: ¿Necesitas hacer algunas ediciones de imagen rápidas? Adobe Lightroom te permite retocar rápidamente las fotos tomadas en tus dispositivos, y pronto eso incluirá imágenes tomadas en Vision Pro. También será interesante ver si estas ediciones de imágenes tienen en cuenta la composición 3D.

Cisco Webex: Cisco Webex es una aplicación de videoconferencia con algunas funciones inteligentes, como una pizarra para colaboración en equipo y funcionalidad de calendario para planificar reuniones con varios miembros del equipo.

Disney +: A través de Disney +, puedes transmitir casi todo lo que Disney posee, desde Pixar hasta Marvel y Star Wars. También hay algunas excelentes películas originales, documentales e incluso la familia animada disfuncional favorita de todos, Los Simpsons.

Fantastical: Una galardonada aplicación de calendario, Fantastical combina una interfaz accesible con notificaciones meteorológicas, plantillas preestablecidas para planificar tu día y funcionalidad para agregar aplicaciones de redes sociales.

Game Room: En realidad, no sabemos nada sobre el misterioso Game Room excepto que es un juego espacial diseñado para Apple Vision Pro. Podría ser algún tipo de introducción a los juegos espaciales, con un tutorial sobre cómo funcionan.

JigSpace: JigSpace es una aplicación para crear y compartir presentaciones en 3D. Esto sería particularmente útil si estás en un equipo que trabaja con objetos físicos o para demostraciones al enseñar.

Max: El servicio de transmisión de HBO, Max, incluye películas originales de HBO, programas de televisión y documentales, junto con películas completamente nuevas. Recientemente recibió la película de Barbie, por lo que verla en la gran pantalla de Vision Pro suena como un verdadero placer.

Microsoft 365: Esto es menos una aplicación y más una suite completa de aplicaciones de Microsoft, incluidas Word, Excel, Outlook, Defender, OneDrive y más.

Sky Guide: Aunque aún no se ha demostrado públicamente a pesar de hacer una aparición en el video de presentación y los materiales de prensa de Vision Pro de Apple, esperamos que Sky Guide pueda presentar las constelaciones del cielo nocturno a través del auricular en tu hogar, abriendo el cosmos desde la comodidad de tu sofá. Ya está disponible en iPhone y iPad.

Slack: La plataforma definitiva de comunicación para equipos, Slack viene con la capacidad de crear salas de chat diferentes para temas diferentes, tiene integración con los servicios de Google y tiene muchas formas de personalizar tu experiencia para ser más eficiente.

Super Fruit Ninja: Tomando la fórmula clásica de Fruit Ninja y permitiéndote jugar en tu propia sala de estar, el Apple Vision Pro aprovechará tanto el seguimiento ocular como manual para que realmente sientas la fruta que cortas en tu camino.

What the Golf?: Un compañero de What the Car?, que actualmente está en Apple Arcade, What the Golf? es un divertido, encantador y brillante pequeño juego de rompecabezas sobre golf. Usando un palo, tu propio cuerpo y una serie de otros elementos, debes meter la pelota en el hoyo, pero no es tan simple.

Zoom: Finalmente llegando a Apple TV el mes pasado, Zoom tuvo un gran aumento en usuarios en 2020 y rápidamente se convirtió en uno de los servicios de videochat más populares. Esto debería ayudarte a organizar reuniones o noches de juego con tus amigos.

Aplicaciones de Apple Vision Pro que esperamos ver

Aunque es un auricular de RA diseñado para funcionar en la vida diaria y no un auricular de RV tradicional destinado a juegos, aún esperamos ver algunos títulos divertidos allí. Juegos como Beat Saber podrían funcionar muy bien en el espacio de tu sala de estar e incluso experiencias de escala de habitación como Thrill of the Fight o Tea for God podrían mejorarse con el impresionante chip de silicio de Apple del Vision Pro. Con el gran soporte que Apple ha brindado a Apple para lanzar Resident Evil Village y Resident Evil 4 en iPhone 15 Pro, sería genial ver un Resident Evil de RV en Apple Vision Pro también.

Desafortunadamente, no hay una aplicación nativa de Netflix desde su lanzamiento, pero puedes ejecutar tu versión de iPad de Netflix en él. Con suerte, veremos la aplicación llegar en el futuro. Junto con esto, aplicaciones como YouTube y TikTok serán serán adiciones bienvenidas cuando necesites una dosis de entretenimiento.

Aunque el auricular parece tener algunas excelentes aplicaciones de productividad hasta ahora, sería bueno ver un motivo para que los creativos lo exploren también, con optimización para Logic Pro o Procreate. Las aplicaciones de dibujo, en particular, podrían ser geniales por su capacidad para replicar la sensación de dibujar en un caballete real. A medida que nos acercamos al lanzamiento, es probable que veamos el anuncio de más aplicaciones y proyectos futuros. 2024 parece estar preparado para ser un gran año para los fanáticos de Apple.