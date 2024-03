TikTok sigue el ejemplo de Instagram al trabajar en una nueva característica de colaboración.

Las plataformas de redes sociales tienen una tendencia a “tomar prestadas” las características más populares de otras. ¿Recuerdas cómo Reels y Shorts eran básicamente respuestas al gran éxito de TikTok? Ahora parece que TikTok está mirando hacia el territorio de Instagram.

Lo último es que TikTok está a punto de lanzar una función de “Colaboración”. Piensa en Duets a mayor escala: los creadores podrían invitar a hasta cinco personas para crear contenido en equipo. Instagram lanzó algo similar hace un tiempo. Si lo has utilizado, sabes cómo funciona. Un creador envía una invitación, el otro la acepta, ambos nombres aparecen en la publicación y llega a los seguidores de ambos.

Todo lo anterior fue descubierto por AssembleDebug de TheSPAndroid, quien investigó el último código de la aplicación de TikTok en la versión 34.1.15 y encontró varias pistas sobre cómo funcionaría la función. Algunas de las cadenas que encontró incluyeron el siguiente lenguaje:Estás invitado a colaborarAparecerás como colaborador en esta publicación. Aparecerá en tu perfil, pero no puedes editar la publicación ni retirar los ingresos que pueda recibir.Si cambias de opinión, tendrás que ser invitado a colaborar de nuevo.¿Rechazar invitación?¿Aceptar invitación?Ahora eres colaborador en esta publicaciónHas rechazado esta invitación a colaborarYa no eres colaborador en esta publicaciónInvitaciones pendientesNo se pueden invitar ni eliminar colaboradoresColaboró con¿Quién está en esta publicación?Invitar colaboradoresSolo puedes invitar a 5 colaboradoresYa no figurarás como colaborador en esta publicación y se eliminará de tu perfil.¿Salir de la colaboración?Los creadores que acepten tu invitación aparecerán como colaboradores en tu publicación. Aparecerá en su perfil, pero solo tú puedes editar la publicación y retirar los ingresos que pueda recibir.Una nueva forma de crear con otros en TikTokSolo puedes invitar a otros a colaborar un máximo de 4 veces al mesSolo puedes invitar colaboradores si la configuración de privacidad de esta publicación está en “Todos”Solo puedes invitar colaboradores si tu cuenta está configurada como pública

El lenguaje deja bastante claro cómo es probable que funcione, al igual que en Instagram. Los creadores envían invitaciones, otros aceptan y todos reciben un impulso de visibilidad. Y hey, incluso hay opciones para retirarse educadamente si cambias de opinión.Para los creadores e influencers, esto podría ser un impulso enorme para las posibilidades creativas, sin mencionar los números de audiencia. TikTok también está imponiendo algunos límites: solo cinco colaboradores y cuatro invitaciones por mes, probablemente para mantener las cosas ordenadas.